Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Fitorja me Serbinë, portieri shqiptar bën propozimin interesant: 11 tetori të bëhet ditë pushimi zyrtare!
Transmetuar më 12-10-2025, 22:28

Portieri i Besëlidhja, Kadri Birja, ka bërë një propozim special pas triumfit të Shqipërisë, mbrëmjen e djeshme ndaj Serbisë.

Në një interviste, 35-vjeçari u shpreh se 11 tetori duhet të bëhet ditë pushimi zyrtare në vendin tonë duke e lidhur me kualifikimin historik në Europianin e parë si dhe me fitoren e Shqipërisë ndaj Serbisë. Të dyja këto ngjarje historike ndodhën pikërisht më 11 tetor.

“Po ta diskutoj nga ana futbollistike mendoj se dje çunat përveçse luajtën aty, diçka që na kishte munguar gjithë këto kohë ka qenë ajo që dhanë zemrën në fushë. Dje realisht hynë me zemër në fushë pastaj u futën me këmbë në fushë.

Kjo ishte gjëja më e mirë për ekipin tonë sepse po të shikoje nga i pari deri tek i fundit, pashë edhe Gripshin në fund fare që ishte në tribunë ishin në unison dhe kjo gjëja na kishte munguar prej vitesh në Kombëtare.

Patjetër që unë mendoj se 11 tetori duhet të bëhet ditë pushimi zyrtare në shtetin tonë sepse rrallë herë ndodh që të shkosh në mes të një presioni shumë të madh. Dje kanë bërë një ndeshje të madhe të gjitha futbollistët”, deklaroi Birja.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...