Armëpushimi mes Izraelit dhe Palestinës po funksionon, çfarë duhet të dini ndërsa pritet lirimi i pengjeve, të burgosurve, ndihmat dhe vizita e Trumpit

Pritshmëri të mëdha përfshinë të dielën Izraelin, Rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor, ndërsa armëpushimi midis Izraelit dhe Hamasit vazhdon të qëndrojë përpara një dite vendimtare për të gjitha palët dhe për të gjithë rajonin.
Lirimi i pengjeve dhe i të burgosurve palestinezë
Përgatitjet dukeshin se kishin nisur për lirimin e 48 pengjeve — disa gjallë e disa të vdekur — që ende mbahen në Gaza, si dhe për lirimin e qindra të burgosurve palestinezë.
Ndërkohë, po përgatitet edhe një sasi më e madhe ndihmash për Gazën, e shkatërruar pothuajse plotësisht pas dy vjetësh lufte që filloi më 7 tetor 2023, kur militantë të udhëhequr nga Hamasi sulmuan Izraelin, duke vrarë rreth 1,200 persona dhe marrë rreth 250 pengje.
Në ofensivën që pasoi, më shumë se 67,600 palestinezë janë vrarë në Gaza, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në territorin palestinez.
Vizita e Trumpit
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, pritet të mbërrijë në Izrael të hënën, ku do të qëndrojë për disa orë përpara se të udhëtojë drejt Egjiptit.
737 ditë që nga marrja e pengjeve
E diela shënoi ditën e 737-të që nga marrja e pengjeve – një numër që shumë izraelitë e përditësojnë çdo ditë në shirita ngjitës që mbajnë për nderim kombëtar.
Izraeli njoftoi të dielën se pret që 20 pengjet që janë ende gjallë të lirohen të hënën, dhe më pas do t’u dorëzohen Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, për t’u transferuar më pas te ushtria izraelite, e cila do t’i çojë në bazën ushtarake Reim, në jug të Izraelit, për t’u bashkuar me familjet e tyre.
Pas kësaj, pengjet do të shpërndahen në qendra mjekësore rreth Izraelit, dhe Kryqi i Kuq është urdhëruar të ketë ambulanca gati në rast se ndonjëri prej tyre ka nevojë për kujdes urgjent pas më shumë se dy vjetësh robërie.
Trupat e pengjeve të vrarë
Nuk pritet që mbetjet e deri në 28 pengjeve të vdekur të kthehen në të njëjtën kohë. Ekspertë mjekësorë dhe përfaqësues të familjeve kanë theksuar se kthimi i tyre është thelbësor për procesin e shërimit të familjeve dhe të shoqërisë.
Një dokument i armëpushimit përmend dispozita për trupat që nuk kthehen brenda 72 orëve.
Të dielën, Izraeli deklaroi se një organizatë ndërkombëtare do të ndihmojë në gjetjen e mbetjeve nëse ato nuk dorëzohen të hënën.
Të burgosurit palestinezë që do të lirohen
Në kuadër të marrëveshjes së armëpushimit, Izraeli pritet të lirojë rreth 2,000 palestinezë.
Ndër ta janë rreth 1,700 persona që janë arrestuar në Gaza gjatë luftës dhe janë mbajtur pa akuza, si dhe rreth 250 të burgosur që po vuajnë dënime të plota.
Shumë prej tyre janë anëtarë të Hamasit dhe Fatahut, të dënuar për sulme me armë, shpërthime apo tentativa vrasjeje ndaj izraelitëve, por edhe persona të dënuar për akuza më të lehta.
Ata do të kthehen në Bregun Perëndimor ose në Gaza, ndërsa disa mund të dërgohen në mërgim.
Nuk është ende e qartë cilët të burgosur do të kthehen në Gaza dhe nëse ndonjëri prej tyre do të dëbohet jashtë.
Ndihmat humanitare drejt Gazës
Organizatat humanitare thanë se po përgatiten të rrisin ndjeshëm ndihmat për Gazën, sidomos ushqime që mungojnë në shumë zona.
Rreth 400 kamionë nga Egjipti pritet të kalojnë kufirin të dielën, por më parë duhet t’i nënshtrohen kontrollit izraelit.
Sipas trupës izraelite që menaxhon ndihmat për Gazën, shumë shpejt rreth 600 kamionë ndihma në ditë do të hyjnë në territor, siç përcakton marrëveshja e armëpushimit.
Megjithatë, rikonstruksioni i Gazës mbetet një sfidë e madhe: pjesa më e madhe e saj është rrënojë, dhe shumica e 2 milionë banorëve janë zhvendosur.
Vizita e Trumpit në Izrael dhe Egjipt
Trump, i cili ndihmoi në arritjen e marrëveshjes së armëpushimit, pritet të mbërrijë të hënën në mëngjes në Izrael.
Një flamur gjigant amerikan është shpalosur në një ndërtesë të Bashkisë së Jerusalemit, ndërsa flamujt amerikanë dhe izraelitë janë projektuar në muret e Qytetit të Vjetër të shtunën në mbrëmje.
Sipas axhendës së Shtëpisë së Bardhë, Trump do të takojë familjet e pengjeve, do të flasë në Kneset (parlamentin izraelit) dhe më pas do të udhëtojë në Egjipt për të marrë pjesë në një “samit paqeje” me liderë rajonalë e ndërkombëtarë.
Pas kësaj, ai pritet të kthehet në Shtëpinë e Bardhë natën e së martës.
Çështjet ende të pazgjidhura
Armëpushimi dhe lirimi i pengjeve janë vetëm hapi i parë në planin e propozuar të paqes, por mbeten shumë mosmarrëveshje për hapat e ardhshëm, gjë që ngre dyshime nëse konflikti ka përfunduar vërtet.
Izraeli kërkon që Hamasi të çarmatoset, ndërsa Hamasi kërkon që ushtria izraelite të tërhiqet plotësisht nga Gaza.
Gjithashtu, e ardhmja e qeverisjes së Gazës – që ka qenë nën kontrollin e Hamasit për dy dekada – mbetet e paqartë.
Ministria e Shëndetësisë në Gaza nuk bën dallim mes civilëve dhe luftëtarëve, por thotë se rreth gjysma e 67,600 viktimave janë gra dhe fëmijë.
Edhe pse ministria është pjesë e qeverisë së drejtuar nga Hamasi, OKB-ja dhe ekspertët e pavarur e konsiderojnë këtë burim si më të besueshmin për numrin e viktimave gjatë luftës.
***
Armëpushimi po funksionon për momentin, por rruga drejt paqes së qëndrueshme në Izrael dhe Gaza mbetet e pasigurt. Ndërkohë që bota vështron lirimin e pengjeve dhe fillimin e ndihmave, sfidat politike dhe humanitare pritet të dominojnë ditët e ardhshme.
