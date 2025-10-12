Krerët e dhjetëra shteteve mblidhen në Sharm el-Sheikh për samitin e Trampit

Presidenti palestinez Mahmoud Abbas do të marrë pjesë në samitin në Egjipt të hënën, sipas një zyrtari palestinez dhe agjencisë zyrtare të lajmeve të Egjiptit.
Në Samitin e Paqes në Sharm el-Sheikh do të marrin pjesë Mbreti i Jordanisë, Emiri i Katarit, Kryeministri i Kuvajtit, Mbreti i Bahreinit dhe Presidenti i Palestinës.
Gjithashtu do të marrin pjesë presidentët e Turqisë, Indonezisë, Azerbajxhanit, Francës dhe Qipros, Kancelari gjerman, kryeministrat e Mbretërisë së Bashkuar, Italisë, Spanjës, Greqisë, Armenisë, Hungarisë, Pakistanit, Kanadasë, Norvegjisë dhe Irakut, si dhe Zëvendëspresidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe.
Gjithashtu pritet të marrin pjesë Ministri i Punëve të Jashtme i Sulltanatit të Omanit, Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Sekretari i Përgjithshëm i Lidhjes së Shteteve Arabe, Presidenti i Këshillit Evropian, Ministri i Shtetit për Punët e Jashtme i Indisë dhe Ambasadori i Japonisë në Kajro.
Teherani refuzon ftesën për të marrë pjesë në samitin në Egjipt
Agjencia shtetërore e lajmeve IRNA e Iranit thotë se ministri i Jashtëm i vendit, Abbas Araghchi, tha në një takim të kabinetit të dielën se Egjipti e kishte ftuar zyrtarisht presidentin e Iranit të merrte pjesë në takimin e liderëve botërorë në vendin arab të hënën.
Araghchi tha se Republika Islamike e refuzoi ftesën, të cilën Egjipti më pas e rinovoi. Nuk ishte menjëherë e qartë nëse Irani, një aleat i Hamasit, iu përgjigj asaj ftese të dytë.
Trump në Samit dhe Izrael
Presidenti Donald Trump do të udhëtojë për në Izrael dhe Egjipt të dielën për të festuar armëpushimin dhe marrëveshjen e pengjeve të ndërmjetësuar nga SHBA-ja midis Izraelit dhe Hamasit dhe për t’u bërë thirrje aleatëve të Lindjes së Mesme të shfrytëzojnë mundësinë për të ndërtuar një paqe të qëndrueshme në rajonin e paqëndrueshëm.
Është një moment i brishtë me Izraelin dhe Hamasin që janë vetëm në fazat e hershme të zbatimit të fazës së parë të marrëveshjes Trump, e cila synon t’i japë fund përgjithmonë luftës së shkaktuar nga sulmi i 7 tetorit 2023 ndaj Izraelit nga militantët e udhëhequr nga Hamasi.
Trump mendon se ka një dritare të ngushtë për të riformësuar Lindjen e Mesme dhe për të rivendosur marrëdhëniet e tensionuara prej kohësh midis Izraelit dhe fqinjëve të tij arabë.
Është një moment, thotë presidenti republikan, që është ndihmuar nga mbështetja e administratës së tij për shkatërrimin e Izraelit të përfaqësuesve iranianë, përfshirë Hamasin në Gaza dhe Hezbollahun në Liban.
Shtëpia e Bardhë thotë se momentumi po rritet gjithashtu sepse shtetet arabe dhe myslimane po demonstrojnë një fokus të ripërtërirë në zgjidhjen e konfliktit më të gjerë izraelito-palestinez, i cili ka zgjatur disa dekada, dhe, në disa raste, në thellimin e marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara.
"Mendoj se do të keni sukses të jashtëzakonshëm dhe Gaza do të rindërtohet", tha Trump. "Dhe keni disa vende shumë të pasura, siç e dini, atje. Do të duhej një pjesë e vogël e pasurisë së tyre për ta bërë këtë. Dhe mendoj se ata duan ta bëjnë."
Një pikë e paqartë në marrëveshje
Faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit kërkon lirimin e 48 pengjeve të fundit të mbajtura nga Hamasi, përfshirë rreth 20 që besohet se janë gjallë; lirimin e qindra të burgosurve palestinezë të mbajtur nga Izraeli; një rritje të ndihmës humanitare në Gaza; dhe një tërheqje të pjesshme të forcave izraelite nga qytetet kryesore të Gazës.
Trupat izraelite përfunduan të premten tërheqjen nga disa pjesë të Gazës, duke shkaktuar një numërim mbrapsht prej 72 orësh sipas marrëveshjes që Hamasi të lirojë pengjet izraelite, potencialisht ndërsa Trump është në terren atje. Ai tha se priste që kthimi i tyre të përfundonte të hënën ose të martën.
Trump do të vizitojë së pari Izraelin për t’u takuar me familjet e pengjeve dhe për t’iu drejtuar Knessetit, ose parlamentit, një nder që iu dha për herë të fundit Presidentit George W. Bush gjatë një vizite në vitin 2008. Zëvendëspresidenti JD Vance tha të dielën se Trump ka të ngjarë të takohet edhe me pengjet e liruara rishtazi.
“Ne jemi shumë të sigurt se pengjet do të lirohen dhe ky president po udhëton në Lindjen e Mesme, me shumë mundësi sonte në mbrëmje, për t’i takuar dhe për t’i përshëndetur personalisht”, tha Vance në emisionin “Face the Nation” të CBS.
Trump më pas do të ndalet në Egjipt, ku ai dhe Presidenti egjiptian Abdel-Fattah el-Sissi do të drejtojnë samitin në Sharm el-Sheikh me udhëheqës nga më shumë se 20 vende për paqen në Gaza dhe në Lindjen e Mesme në përgjithësi.
Është një armëpushim i brishtë dhe nuk është e qartë nëse palët kanë arritur ndonjë marrëveshje mbi qeverisjen e Gazës pas luftës, rindërtimin e territorit dhe kërkesën e Izraelit që Hamasi të çarmatoset. Negociatat mbi këto çështje mund të dështojnë dhe Izraeli ka lënë të kuptohet se mund të rifillojë operacionet ushtarake nëse kërkesat e tij nuk plotësohen.
“Mendoj se shanset që (Hamasi) të çarmatoset, e dini, janë shumë afër zeros”, tha HR McMaster, një këshilltar i sigurisë kombëtare gjatë mandatit të parë të Trump, në një aktivitet të organizuar nga Fondacioni për Mbrojtjen e Demokracive të enjten.
