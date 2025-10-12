Palestinezët udhëtojnë drejt shtëpive të tyre, ndërsa armëpushimi mbahet dhe ndihmat po vijnë

Një armëpushim në luftën në Gaza po zbatohet për të tretën ditë të dielën, ndërsa agjencitë e ndihmës punojnë për të dërguar ndihma më të nevojshme në territorin e rrethuar sipas marrëveshjes së armëpushimit. Po bëhen gjithashtu përgatitje për lirimin e pengjeve izraelite të mbajtura në Gaza dhe të të burgosurve palestinezë të mbajtur në Izrael.
Ky armëpushim i përkohshëm ka sjellë qetësi në Gaza, duke lejuar që banorët palestinezë të kthehen në shtëpitë e tyre ndërsa ndihma humanitare hyn në rajon.
Kolona mjetesh me ushqime, ilaçe dhe furnizime thelbësore kanë hyrë në Gaza për të mbështetur civilët që vuajnë nga mungesat.
Për shkak të armëpushimit, lëvizjet civile janë bërë të mundshme, dhe shumë familje që ishin larguar po kthehen në shtëpitë e tyre, pak nga pak.
Megjithatë, situata mbetet delikate dhe paqja është ende e brishtë: tensionet dhe konflikteve të mundshme mund të rinisin në çdo kohë.
Eri Kaneko, një zëdhënëse e Zyrës së OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare, tha se furnizimet me gaz gatimi kishin hyrë në Gaza për herë të parë që nga marsi. Ndihma të tjera që po kalojnë nëpër Gaza përfshijnë miell, fruta dhe mish.
Burime ndërkombëtare dhe organizata humanitare po monitorojnë me kujdes zhvillimet dhe po përpiqen të sigurojnë që ndihma të shpërndahet në zonat më të prekura. /noa.al
