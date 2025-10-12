‘Ai meriton një çmim’! Nuk është Manaj. Vajza e Sylvinios vlerëson një tjetër futbollist

Shqipëria e Silvinjos mori fitore historike mbrëmë ndaj Serbisë. Kuqezinjtë triumfuan me golin e Rei Manajt, i cili pati vlerë për 3 pikë të arta.
Tati Mendes, vajza e trajnerit Silvinjo, prej kohësh reagon kur luan Kombëtarja. Dhe në ndeshjen historike ndaj Serbisë ka qëndruar po ashtu aktive.
Nëse një lojtar do duhej të veçohej mbrëmë, të gjithëve mund t’u shkojë mendja te Manaj si autor i golit vendimtar. Në anën tjetër, Tati ka pikasur portierin Strakosha.
“Ky portier meriton një çmim”, shkruan vajza e Silvinjos në bisedën e publikuar duke vlerësuar gardianin, që mbajti portën e paprekur. Strakosha ishte ndër protagonistët me pritjet dhe daljet e tij.
