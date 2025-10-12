Horoskopi i Paolo Fox për sot, e diel 12 tetor 2025

Lexo parashikimin e plotë të Paolo Fox për të zbuluar çfarë kanë përgatitur yjet për ty sot, në dashuri, punë, mirëqenie dhe fat.
Dashi
Me këtë Hënë në ndikim të pafavorshëm, dita mund të duket e lodhshme. Nuk është faji yt: të premten dhe të shtunën ke dhënë shumë dhe tani ndihesh i rraskapitur. Në dashuri, duhet të ruash pasionin, por me pak më shumë arsyetim, sepse nëse njëri nga ju është i zhytur në punë ose përjeton tensione, është e pashmangshme që gjërat të mos funksionojnë si duhet. Intuita për të kuptuar se partneri ka nevojë për ndihmë ose mbështetje mendore mund të ndihmojë shumë për të shmangur përplasjet. Je tip kritik – madje edhe ndaj vetes! Por mos u habit nëse ndonjëherë dikush ndjehet i lënduar nga fjalët e tua. Në muajt e parë të vitit, disa marrëdhënie janë prishur ose ke vendosur vetë të ndryshosh drejtim, duke u përfshirë në sfida të reja.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Lodhja mund ta vështirësojë komunikimin në çift dhe të shkaktojë keqkuptime. Me ndikimin e pafavorshëm të Jupiterit, duhet të ngadalësosh ritmin dhe të marrësh parasysh ndjenjat e tjetrit. Nëse partneri po kalon stres ose vështirësi, mundohu të jesh më i kuptueshëm e më i pranishëm. Edhe vetëm të dëgjosh pa gjykuar mund të forcojë lidhjen më shumë se çdo gjest pasional. Nëse puna ju ka larguar, gjej mënyra për të rikthyer afërsinë.
Demi
Është moment rilindjeje dhe fillimi i një rruge të re. Shumë profesionistë të lirë, mes shkurtit dhe majit, kanë ndryshuar drejtim, kompani apo projekt. Disa janë tërhequr për reflektim, ndërsa që nga shtatori kanë nisur fillime të reja. Prandaj, është koha për t’u angazhuar dhe për të mos u lënë pas dore nga emocionet. Në dashuri kërkon si zakonisht siguri dhe stabilitet.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Je në mes të një ndryshimi të rëndësishëm që të shtyn të besosh në rrugët e reja që ke zgjedhur. Edhe një ndryshim i jashtëm, ndoshta estetik, mund të reflektojë transformimin tënd të brendshëm. Mos lejo që emocionet të të çojnë drejt pasigurive, por kërko ekuilibrin. Siguria është e vlefshme, por mos e kërko me çdo kusht: ndonjëherë dashuria vjen papritur, veçanërisht për ata që janë zhgënjyer më parë. Mbro lidhjet e rëndësishme dhe hiq dorë nga ato që të lodhin.
Binjakët
Qielli i sotëm të lejon të çlirosh ndjenjat pozitive. Nga data 13, Venusi nuk do të jetë më kundër teje – një lajm shumë i mirë për njohje të reja dhe emocione të sinqerta. Sipas Paolo Fox, astrologjia shërben për të kuptuar kur një periudhë e vështirë merr fund. Prandaj, nëse lind ndonjë debat ose nuk ndihesh i kuptuar, shtyje për javën tjetër çdo diskutim të rëndësishëm. Në punë, viti i ardhshëm do të të sjellë ditë edhe më aktive dhe mundësi të reja.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Yjet të ftojnë të shprehësh atë që ke ndjerë pa frikë, duke lënë pas pasiguritë. Po fiton lehtësi dhe dëshirë për të ecur përpara. Mësimet nga e kaluara tregojnë se çdo periudhë ka vështirësitë e veta, por qëndrimi yt është ajo që bën diferencën. Shpesh ke prirje të ndryshosh drejtim shpesh; tani është koha të përqendrohesh në atë që të pasionon vërtet dhe të vendosësh synime të arritshme.
Gaforrja
Ti di si të flasësh për dashurinë dhe sot ndjenjat rriten falë ndikimit pozitiv të Marsit. Hëna të ndihmon të shprehësh më mirë emocionet dhe intimitetin. Është momenti për të prerë çdo lidhje hipokrite dhe për të ruajtur vetëm raportet që vlejnë. Jupiteri mbështet emocionet e thella dhe të sinqerta. Edhe në punë mund të ketë zhvillime që kanë nisur tashmë të marrin drejtim të ri.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Intensiteti yt emocional është në kulm. Po mëson të dallosh mes ndjenjave të vërteta dhe lidhjeve të kota. Dëgjo instinktin: ai të udhëzon drejt njerëzve që të vlerësojnë dhe të respektojnë. Për ty, afërsia shpirtërore është gjithçka, prandaj ruaj kontaktin me ata që të kuptojnë vërtet. Mos hezito të mbyllësh dyert për marrëdhënie që ndihesh se kanë humbur kuptimin.
Luani
Kurrë nuk të mungon guximi – je njeri i veprimit, ndonjëherë edhe tepër impulsiv. Kjo periudhë sjell mundësi të reja, prandaj mos u tërhiq. Ditët e martë dhe e mërkurë të javës që vjen do të jenë shumë të favorshme. Disa Luanë ndihen mirë dhe nuk duan të ndryshojnë asgjë, por ata që janë të pakënaqur duhet të shmangin izolimin dhe krenarinë e tepruar: mundësi të vlefshme do të vijnë nga jashtë.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Je gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe përballesh me sfidat me forcë. Por nganjëherë forca qëndron në të kundërtën – në dëgjim dhe reflektim. Mos lejo që krenaria të bëhet pengesë për ide të reja apo për afërsinë me njerëzit që duan të ndihmojnë. Mundësitë më të mëdha lindin pikërisht nga ato situata që nuk i kishe parashikuar.
Virgjëresha
Me shumë planetë në anën tënde – Mërkurin, Marsin dhe Venusin – viti është më i qetë se ai i kaluar. Edhe nëse jashtë pak gjëra kanë ndryshuar, brenda teje ka ndodhur një transformim i madh: ke mësuar të mos i jepesh tepër ankthit dhe të lësh që gjërat të ecin me kohën e tyre. Kjo e diel është e rëndësishme për marrëdhëniet personale.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Ndryshimi më i madh ndodh brenda njeriut, jo jashtë tij. Të mësosh të mos shqetësohesh për gjithçka është shenjë pjekurie. Çdo pengesë është pjesë e udhëtimit, dhe ti ke mësuar ta përballosh me qetësi. Kjo gjendje mendore e re do të të ndihmojë të përforcosh lidhjet me njerëzit e dashur dhe të kujdesesh për raportet që ke lënë pas dore nga stresi i së kaluarës.
Peshorja
Sot mund të ndjesh pak tension, ndoshta për shkak të lodhjes. Kush punon gjatë gjithë javës, zgjohet herët e fle vonë, ka të drejtë për një ditë qetësie. Mund të mos jetë momenti i duhur për t’u përfshirë në situata stresuese apo për të marrë vendime të rrezikshme. Përpiqu të shmangësh lodhjen e tepërt dhe mos i kërko vetes më shumë se ç’mund të japësh. Lajmi i mirë: nga data 13 tetor, Venusi do të të favorizojë dhe do të ngrohë zemrën tënde.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: E ndjen më shumë se zakonisht peshën e lodhjes, një ndjenjë e natyrshme kur ke ritme të ngarkuara. Edhe pse dëshiron të dukesh gjithmonë i fortë, të marrësh pak kohë për veten nuk është dobësi. Trupi dhe mendja kanë nevojë për pushim. Nëse ndjen tension, përpiqu të kuptosh shkakun dhe mos e fajëso veten. Venusi që afrohet do të të ndihmojë të rifitosh ekuilibrin emocional dhe të gjesh ngrohtësinë që mungonte në dashuri.
Akrepi
Dielli aktiv dhe një ndikim i fortë i Marsit: energjia është e lartë, por edhe reagimet mund të jenë të forta. Nëse diçka nuk shkon, mund të ndihesh i irrituar dhe të kërkosh qetësi me çdo kusht. Megjithatë, Jupiteri në aspekt të favorshëm mund të sjellë një mundësi të re, veçanërisht për ata që janë ambiciozë ose duan të avancojnë në karrierë. Kujdes vetëm të mos bësh hapa të nxituar. Mënyra si komunikon me të tjerët është vendimtare: mbyllja ndaj njerëzve mund të të japë ndjesinë e qetësisë, por edhe të krijojë distancë dhe keqkuptime.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Dëshira për të ruajtur qetësinë është e kuptueshme, por kujdes të mos e kthehesh në vetizolim. Forca e brendshme është një armë e madhe, por bashkëpunimi me të tjerët mund ta shumëfishojë suksesin. Hapja ndaj dialogut dhe dëgjimi aktiv mund të sjellin ide e mundësi të reja që nuk i kishe menduar. Trego vendosmëri, por jo mbyllje.
Shigjetari
Ti je shenja e idealeve të mëdha dhe bujarisë së sinqertë. Je njeri optimist dhe shpesh ndihmon pa pritur asgjë në këmbim. Sipas Paolo Fox, ky është një moment ku kjo natyrë altruistike të përfaqëson plotësisht: jep shumë nga vetja, sepse beson se energjia pozitive që përhap do të të kthehet një ditë. Dhe ke të drejtë – në dashuri priten lajme të mira shumë shpejt.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Të japësh pa kërkuar falënderime është cilësi e rrallë, por mund të të lodh emocionalisht. Kujdes të mos rrethohesh nga njerëz që përfitojnë nga mirësia jote. Beso se gjithçka e mirë që bën kthehet në një formë tjetër, por mos harro të kujdesesh edhe për veten. Dashuria për të tjerët fillon me dashurinë ndaj vetes – vetëm atëherë mund të ofrosh pa u shteruar.
Bricjapi
Qielli sjell ndjesi të veçanta, por edhe disa kujdesje. Me Jupiterin ende në opozitë, duhet të ruash qetësinë në çështjet ekonomike apo në marrëdhëniet me të tjerët. Kujdes nga mbyllja ndaj komunikimit: ndonjëherë, kur je nervoz, mund të bëhesh shumë i shkurtër në fjalë ose të mos shprehësh qartë ndjenjat. Nga data 13 tetor, heshtjet në dashuri mund të krijojnë probleme, veçanërisht për çiftet që kanë kaluar periudha tensioni. Për lidhjet e reja, muaji i dytë i tetorit do të tregojë nëse marrëdhënia është e qëndrueshme apo jo.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Tendenca për t’u mbyllur në vetvete kur je nën stres është një mënyrë për t’u mbrojtur, por mund të shkaktojë distanca. Komunikimi është çelësi për të shmangur keqkuptime. Trego guxim për të folur hapur për ndjenjat e tua: kjo nuk të bën të dobët, por të mençur emocionalisht. Dashuria ka nevojë për dialog dhe sinqeritet që të qëndrojë gjallë.
Ujori
Je në një periudhë më të lehtë dhe më të lirë nga përgjegjësitë e mëdha. Si gjithmonë, kërkon të jesh ndryshe nga të tjerët, por tani situata financiare kërkon më shumë kujdes. Mërkuri dhe Marsi tregojnë disa vonesa ose çështje për t’u zgjidhur – mund të jenë taksa, fatura apo detyrime të tjera. Mos i shty, përballoji me qetësi. Në dashuri, dita e sotme dhe ditët në vijim do të jenë shumë premtuese, sidomos pas datës 13 tetor.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Pavarësia jote është vlerë, por duhet ta shoqërosh me pak më shumë pragmatizëm. Në ekonomi, qëndrueshmëria është po aq e rëndësishme sa krijimtaria. Mos u shqetëso: ky moment të ndihmon të vendosësh rregull dhe të rifillosh me baza më të forta. Në dashuri, je gati për një rinovim të plotë: diçka e re po afrohet, dhe mënyra si e përqafon ndryshimin do të përcaktojë fatin e marrëdhënieve të tua.
Peshqit
Nëse ka pasur vështirësi, sot mund të zgjidhen. Ditët e fundit kanë sjellë pak tension në dashuri, por sot është koha për pajtim. Edhe një debat i vogël mund të kthehet në një lojë pasioni mes dy njerëzve që duan ende njëri-tjetrin. Roli i viktimës nuk të përshtatet, edhe pse ndonjëherë e përdor për të tërhequr vëmendjen.
Reflektim mbi qiellin e sotëm: Marrëdhëniet kanë ritmet e tyre: ndonjëherë distancat e vogla lindin pa arsye, vetëm nga dëshira për më shumë vëmendje. Është njerëzore të kërkosh dashuri dhe konfirmim, por mos e kthe në zakon. Jep dashuri pa manipulim dhe kërko sinqeritet, jo mëshirë. Një debat i vogël mund të bëhet pikë rifillimi – një mënyrë për të rindezur pasionin dhe për të forcuar lidhjen. /noa.al
