Cristiano Ronaldo humbet penalltinë kundër Irlandës

PORTUGALI – Cristiano Ronaldo humbi një mundësi. Këtë të shtunë kundër Irlandës, në minutën e 75-të, sulmuesit 40-vjeçar portugez iu dha një penallti për të shënuar golin e tij të 40-të në karrierë në kualifikueset e Kupës së Botës.
Por, pasi u ndëshkua me një prekje me dorë – jo aq të dukshme – kundër mbrojtësit Dara O’Shea, Cristiano Ronaldo u pengua në këmbën e Caoimhin Kelleher. Portieri i Brentford, ish-lojtar i Liverpool, bllokoi gjuajtjen e CR7 me këmbën e tij, në qendër të portës.
Sulmuesi i Al-Nassr humbi mundësinë për të shënuar golin e tij të 142-të ndërkombëtar dhe mbetet i bllokuar në 39 gola në kualifikueset e Kupës së Botës. Ai është ende i barabartë me ish-sulmuesin e Guatemalës, Carlos Ruiz, i cili gjithashtu shënoi 39 gola në këto faza kualifikuese të Kupës së Botës.
