Fitorja historike e Shqipërisë ngre në këmbë shqiptarët kudo në botë

Tiranë- Fitorja historike e Kombëtares shqiptare në përballjen ndaj Serbisë ka ndezur një valë entuziazmi nga Tirana në Prishtinë e deri në Nju Jork.
Në mbarë vendin ka nisur festë e madhe për fitoren historike.
Me golin vendimtar të Rei Manajt dhe një performancë të jashtëzakonshme në fushë, kuqezinjtë jo vetëm siguruan pikë të çmuara, por edhe krenarinë e një kombi të tërë.
Në Tiranë, mijëra tifozë shpërthyen në festë pas përfundimit të ndeshjes. Festë pati edhe në gjithë qytetet shqiptare.
Këngë patriotike, brohoritje dhe valle popullore pushtuan kryeqytetin, duke e kthyer natën në një festë të paharrueshme.
Pamje të ngjashme janë shfaqur edhe nga lokalet me shqiptarë kudo nëpër botë.
