Renditja/ Fitorja ndaj Serbisë, Shqipëria sheh nga botërori
Transmetuar më 12-10-2025, 00:37

Shqipëria ka korrur një fitore historike ndaj Serbisë. Goli i Rei Manajt në fundin e pjesës së parë vendosi fatet e takimit në Leskovac.

Tashmë renditja në Grupin K flet në favor të Shqipërisë. Skuadra e Silvinjos ka 4 pikë më tepër, edhe pse me 1 ndeshje më shumë të luajtur.

Kuqezinjtë kanë tjetër rrugëtim tashmë, ndërsa ndeshjet me Andorrën dhe Anglinë vendosin gjithçka.

