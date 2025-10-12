Renditja/ Fitorja ndaj Serbisë, Shqipëria sheh nga botërori

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 12-10-2025, 00:37
Shqipëria ka korrur një fitore historike ndaj Serbisë. Goli i Rei Manajt në fundin e pjesës së parë vendosi fatet e takimit në Leskovac.
Tashmë renditja në Grupin K flet në favor të Shqipërisë. Skuadra e Silvinjos ka 4 pikë më tepër, edhe pse me 1 ndeshje më shumë të luajtur.
Kuqezinjtë kanë tjetër rrugëtim tashmë, ndërsa ndeshjet me Andorrën dhe Anglinë vendosin gjithçka.
