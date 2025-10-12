‘Heroi’ Manaj: Goli më i rëndësishëm i karrierës, e ndjeja që do shënoja

Sulmuesi Rey Manaj, autori i golit ndaj Serbisë, nuk fshehu emocionet pas fitores 0-1.
“E ndjeja që do të shënoja. Jam shumë i kënaqur për të gjithë Shqipërinë dhe Kosovën. Duhet të vazhdojmë sërish sepse kemi edhe dy ndeshje të tjera. Sot çunat dhe ata që ishin në stol e dinim këtë presion të ndeshjes. Presioni ishte më i madh këtu sesa në Tiranë. Atje ishte një atmosferë në shtëpinë tonë, por sot ishte më e ndjeshme.
Me thënë të drejtën jam shumë i kënaqur. Sot besoj se duhet të festojmë dhe nesër do të vazhdojmë të mendojmë për Andorrën. Rëndësi ka të bëj gola. Ky ishte goli më i rëndësishëm i gjithë karrierës sime”, u shpreh Manaj.
