Shqipëria fiton në Serbi

Minutë pas minute:
73- Gjuan Asllani nga larg, por e dobët goditja. Portieri e ka në kontroll sferën
62- Lëviz mirë Vlahovic duke kaluar mbrojtjen kuqezi, e keqe goditja e sulmuesit.
52- Goditje e Mitrovic me kokë, ndalet loja pasi është edhe pozicion jashtë loje si aksion.
46- Nis e dyta.
45- Gol Shqipëria. Manaj realizon nga brendësia e zonës, e djathta vrasësese.
41- Mundësi e mirë për Asllanin.
29- Serbia pranë golit, Vlahovic gabon me një penallti në lëvizje. Asist perfekt i Kostic, por sulmuesi nuk finalizon si duhet.
25- Vlahovic nga distanca, pa rezultat.
22- Te Serbia duhet të ndihen me fat, për pak sa nuk shkaktuan autogol. Devijimi i Mitrovic pritet nga portieri.
12- Provon Shqipëria, krosim i Hysaj për Manaj, topi shkon mbi portë.
9- Serbia në sulm. Qëndron e vendosur mirë prapavija kuqezi.
1- Nis ndeshja.
