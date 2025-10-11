Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Kosova është Serbi’! Thirrje të turpshme në Leskovac
Transmetuar më 11-10-2025, 21:55

Serbia dhe Shqipëria luajnë këtë të shtunë në kuadër të kualifikueseve të botërorit. Në stadiumin e Leskovacit janë dëgjuar thirrjet “Kosova është Serbi”, që në fillimin e sfidës.

Pavarësisht se janë të paralajmëruar nga UEFA, në Serbi duket se nuk duan t’ia dijnë. Pamjet po qarkullojnë gjerësisht në rrjet, me videot që marrin përhapje të gjerë. Kujtojmë që edhe himni shqiptar është vërshëllyer para fillimit të ndeshjes.

