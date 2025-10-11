Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Entuziazëm dhe festë në kryeqytet, por tifozët ekzagjerojnë. Djegin flamurin e Serbisë
Transmetuar më 11-10-2025, 21:08

Vëmendja është e përqëndruar te Serbi-Shqipëri, takim ky i vlefshëm për kualifikueset e botërorit.

Tifozët shqiptarë janë mbledhur në kryeqytet për të parë ndeshjen, teksa siç shihet në video, ata kanë djegur flamurin serb.

Në Tiranë, lojtari i 12-të i kombëtares ka krijuar një atmosferë elektrizuese. Serbi-Shqipëri nis në orën 20.45.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

