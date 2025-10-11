Entuziazëm dhe festë në kryeqytet, por tifozët ekzagjerojnë. Djegin flamurin e Serbisë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 11-10-2025, 21:08
Vëmendja është e përqëndruar te Serbi-Shqipëri, takim ky i vlefshëm për kualifikueset e botërorit.
Tifozët shqiptarë janë mbledhur në kryeqytet për të parë ndeshjen, teksa siç shihet në video, ata kanë djegur flamurin serb.
Në Tiranë, lojtari i 12-të i kombëtares ka krijuar një atmosferë elektrizuese. Serbi-Shqipëri nis në orën 20.45.
