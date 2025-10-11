Pak para ndeshjes ndaj Serbisë, tifozët kuqezi ndezin atmosferën në kryeqytet

Tiranë, 11 Tetor 2025 – Teksa vetëm pak minuta na ndajnë nga nisja e ndeshjes vendimtare Serbi–Shqipëri, atmosfera në kryeqytet ka marrë pamje festive. Tifozët e Kombëtares, megjithëse nuk mund të ndjekin sfidën nga afër në Leskovac, janë mbledhur në sheshe dhe lokale në Tiranë, duke krijuar një ambient elektrizues dhe të mbushur me emocione.
Flamuj kuq e zi, këngë patriotike dhe valle tradicionale dominojnë rrugët dhe ambientet ku po ndiqet ndeshja. Tifozët, të veshur me simbolet e Kombëtares, po tregojnë edhe një herë mbështetjen e palëkundur për ekipin kombëtar, në një sfidë që konsiderohet vendimtare për fatet e kualifikimit në Kupën e Botës 2026.
