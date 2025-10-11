Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Me të bardha! Federata Shqiptare zbulon fanellat që do të veshë Kombëtarja mbrëmjen e sotme
Transmetuar më 11-10-2025, 20:11

SERBI- Në orën 20:45, Kombëtarja e Shqipërisë do të përballet me Serbinë, në sfidën kualifikuese të Botërorit 2026, që zhvillohet në stadiumin “Duboçiça” të Leskovcit. Federata Shqiptare e Futbollit ka publikuar pamjet nga dhomat e zhveshjes, ku shihet se kuqezinjtë do të luajnë me fanellën e bardhë, ndërsa Serbia, si skuadër vendase, do të zbresë në fushë me veshjen e kuqe tradicionale.

Para kësaj ndeshjeje, ekipi i Sylvinhos renditet në vendin e dytë të Grupit K, ndërsa Serbia e Stojkoviç ndodhet në vendin e tretë, duke e bërë këtë duel vendimtar për garën e “play off”-it.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

