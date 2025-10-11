Me të bardha! Federata Shqiptare zbulon fanellat që do të veshë Kombëtarja mbrëmjen e sotme

SERBI- Në orën 20:45, Kombëtarja e Shqipërisë do të përballet me Serbinë, në sfidën kualifikuese të Botërorit 2026, që zhvillohet në stadiumin “Duboçiça” të Leskovcit. Federata Shqiptare e Futbollit ka publikuar pamjet nga dhomat e zhveshjes, ku shihet se kuqezinjtë do të luajnë me fanellën e bardhë, ndërsa Serbia, si skuadër vendase, do të zbresë në fushë me veshjen e kuqe tradicionale.
Para kësaj ndeshjeje, ekipi i Sylvinhos renditet në vendin e dytë të Grupit K, ndërsa Serbia e Stojkoviç ndodhet në vendin e tretë, duke e bërë këtë duel vendimtar për garën e “play off”-it.
