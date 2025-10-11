Tërheqja e Izraelit, Hamasi thërret 7 mijë luftëtarë për të rimarrë kontrollin mbi Gazën

Hamas ka thirrur rreth 7 mijë anëtarë të forcave të saj të sigurisë për të rimarrë kontrollin mbi zonat e Gazës që janë lënë së fundmi nga trupat izraelite, duke emëruar pesë guvernatorë të rinj me përvojë ushtarake, disa prej të cilëve kanë komanduar brigada në krahun e armatosur të Hamasit, për të mbikëqyrur operacionet.
Sipas BBC, urdhri për mobilizim thuhet se është shpërndarë përmes telefonatave dhe mesazheve tekst që lexonin: “Shpallim mobilizim të përgjithshëm në përgjigje të thirrjes së detyrës kombëtare dhe fetare, për të pastruar Gazën nga të jashtëligjshëm dhe bashkëpunëtorë me Izraelin. Duhet të paraqiteni brenda 24 orëve në vendndodhjet e caktuara duke përdorur kodet tuaja zyrtare”.
Raportet nga Gaza sugjerojnë se njësitë e armatosura të Hamasit janë dislokuar tashmë në disa lagje, disa të veshur me rroba civile dhe të tjerë me uniformat blu të policisë së Gazës.
Mobilizimi i Hamasit ishte i pritshëm, mes pasigurive në rritje për atë që do të qeverisë Gazën pas përfundimit të luftës, një çështje kyçe që mund të komplikojë fillimin e fazës së dytë të planit të Presidentit të SHBA-ve, Donald Trump, i cili kërkon çarmatimin e Hamasit.
Një zyrtar i Hamasit jashtë vendit nuk pranoi të komentojë drejtpërdrejt mbi raportet për dislokimin e forcave të sigurisë, por i tha BBC-së: “Nuk mund ta lëmë Gazën në mëshirën e hajdutëve dhe milicive të mbështetura nga pushtimi izraelit. Armët tona janë legjitime, ekzistojnë për të rezistuar pushtimin dhe do të qëndrojnë për aq kohë sa pushtimi vazhdon”.
Një oficer i pensionuar i sigurisë palestineze, që ka shërbyer për vite me Autoritetin Palestinez në Gaza, tha se ka frikë se territori po rrëshqet drejt një vale të re gjakderdhjeje të brendshme.
“Hamas nuk ka ndryshuar. Ende beson se armët dhe dhuna janë mjetet e vetme për të mbajtur lëvizjen gjallë”, i tha ai BBC-së.
Këto zhvillime pas armëpushimit kanë shkaktuar shqetësim të thellë mes banorëve të Gazës, tashmë të lodhur nga dy vite konflikt shkatërrues.
