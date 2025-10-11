Ja sa vlen Ousmane Dembélé pasi fitoi ‘Topin e Artë’?

FRANCE – Transfermarkt ka përditësuar vlerat e tregut të Ligue 1, ligës që krenohet me kampionin aktual të Ligës së Kampionëve dhe fituesin e sapokurorëzuar të “Topit të Artë”.
Pas vitesh përpjekjesh të pasuksesshme, PSG e Ousmane Dembélé, nën drejtimin e Luis Enrique, ka arritur kulmin e futbollit evropian, dhe kjo ka rritur ndjeshëm vlerën e shumë lojtarëve të saj.
Dembélé, lojtari më i mirë në botë, ka tejkaluar shifrën e 100 milionë eurove, ndërsa shokë të tjerë të ekipit si Vitinha, João Neves dhe Lucas Chevalier kanë parë një rritje të ndjeshme. Dominimi i Parisit në Francë është gjithnjë e më i dukshëm: vetëm në këtë rishikim, PSG regjistroi një rritje në vlerën e përgjithshme të skuadrës së tyre prej gati 80 milionë eurosh.
“Boom”-i i Dembélésë
Të gjithë sytë janë te Dembélé, fituesi i “Topit të Artë” 2025. Sulmuesi francez ka arritur në 100 milionë euro, paga e tij e dytë më e lartë profesionale. Ousmane më parë kishte arritur në 120 milionë euro, shumë kjo e shtuar nga 148 milionë eurot që Barcelona pagoi për blerjen e tij.
Vlera e tij më pas ra në 30 milionë euro për shkak të mungesës së qëndrueshmërisë në Spanjë, dhe me mbërritjen e tij te PSG, ai u vlerësua vetëm në 60 milionë euro, një shifër që më pas ra në 50 milionë euro në muajt e parë. Thënë thjesht, Dembélé e ka dyfishuar vlerën e tij të tregut në vetëm dy vlerësime që nga dhjetori 2024.
Statistikat e tij në sezonin 2024/25 ishin mbresëlënëse: 35 gola dhe 16 asiste në 53 ndeshje, duke kulmuar me titujt e Ligës së Kampionëve, Ligue 1, kupën vendase dhe Superkupën. I vetmi trofe që i mungoi ishte Kupa e Botës për Klube, ku PSG përfundoi në vendin e dytë pas Chelseat.
Ky sukses nuk është vetëm falë formës së shkëlqyer të Dembélés, por edhe aftësisë së Luis Enrique-s për të forcuar të gjithë skuadrën, duke e çuar pjesën më të madhe të ekipit në kulmet e tyre individuale.
Dembélé pa një rritje prej 10 milionë eurosh në këtë vlerësim, por ai nuk ishte lojtari me rritjen më të madhe. Ukrainasi Ilya Zabarnyi pa një rritje prej 13 milionë eurosh, duke arritur në 55 milionë euro, duke e bërë atë fituesin e madh të përditësimit.
Ibrahim Mbaye, një talent i ri i PSG-së vetëm 17 vjeç, fitoi 12 milionë euro, duke e renditur të dytin me 15 milionë euro. Shtatë lojtarët më të vlefshëm luajnë të gjithë për PSG-në, me Dembélé në vendin e tretë dhe Vitinha në të katërtin. Rritja prej 10 milionë eurosh e këtij të fundit, duke e çuar vlerën e tij në 90 milionë euro, duke konfirmuar statusin e tij si një nga mesfushorët më të mirë në botë.
Të tjerët…
João Neves, vetëm njëzet e një vjeç, shquhet për shtrirjen e tij globale. Portugezi, në sezonin e tij të dytë në Francë pasi mbërriti nga Benfica për 65.9 milionë euro, është përshtatur shpejt në jetën në klubin më të mirë të Evropës dhe tani vlerësohet në 90 milionë euro. Dyshja Vitinha-Neves, duke luajtur 59 ndeshje sezonin e kaluar, përfaqëson një nga elitat më premtuese të futbollit.
Lucas Chevalier, portieri që zëvendësoi Gianluigi Donnarumma në portë për PSG-në, ka parë gjithashtu një rritje të vlerës. Francezi 23-vjeçar, pavarësisht një debutimi jo shumë të mirë, luajti çdo minutë të mundshme të sezonit 2025/26, dhe blerja e tij prej 40 milionë eurosh nga Lille është përkthyer në një vlerësim aktual prej 40 milionë eurosh.
Chevalier është tashmë në radhët e ekipit kombëtar, dhe megjithëse ende nuk e ka bërë debutimin e tij pas Mike Maignan, statusi i tij nën 23 vjeç i garanton shumë kohë loje. Ai e ndan vlerën e tij me portierë të kalibrit të Diogo Costa, David Raya, Gregor Kobel dhe paraardhësit të tij, Donnarumma, i cili, pasi fitoi Ligën e Kampionëve, u transferua te Manchester City për 30 milionë euro.
Megjithatë, ka edhe pengesa: lojtari më i nënvlerësuar i përket gjithashtu PSG-së. Warren Zaïre-Emery pësoi një humbje prej pesë milionë eurosh, duke u vendosur në 50 milionë euro.
Mesfushori 19-vjeçar nuk ka arritur të ruajë rëndësinë e tij të mëparshme dhe është lënë në mesin e figurave kyçe të klubit, pavarësisht se ka luajtur shumë ndeshje nën drejtimin e Luis Enriques. Benjamin Pavard, i blerë së fundmi nga Marseille, gjithashtu ka parë vlerën e tij të bjerë në 20 milionë euro, pas periudhave te Interi dhe Bayern Munich.
