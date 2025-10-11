Kapet me pistoletë dhe kokainë, arrestohet shqiptari në Selanik

Oficerët e policisë nga Nëndrejtoria e Krimit të Organizuar të Greqisë Veriore arrestuan në një zonë të Selanikut, një shqiptar 36-vjeçar, i cili akuzohet për shkelje të ligjeve për drogën dhe armët.
Konkretisht, në kuadër të kontrolleve të posaçme të kryera nga Departamenti i Ndjekjes së Krimeve me Dënim, 36-vjeçarit iu gjet në posedim një pistoletë me ajër, 103 fishekë metalikë dhe një pako najloni të improvizuar që përmbante kokainë me një peshë bruto prej 2.9 gramësh.
Më konkretisht, ssndet e paligjshme u gjetën të fshehura me kujdes në një makinë tip “Smart” në pronësi të të pandehurit, konkretisht nën sediljen e shoferit, në një kuti përkatësisht pranë timonit dhe në vrimën e ajrit të kondicionuar.
I arrestuari është shoqëruar në organin kompetent të prokurorisë.
