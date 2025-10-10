Zhgënjehet Trump, ja kush e fiton Çmimin Nobel për Paqen

Sot është një ditë zhgënjimi për presidentin amerikan Donald Trump.
María Corina Machado nga Venezuela është vlerësuar me Çmimin Nobel për Paqen për vitin 2025.
Machado ka promovuar të drejtat demokratike për popullin në Venezuelë.
Ajo u cilësua si një nga “shembujt më të jashtëzakonshëm” të guximit në Amerikën Latine kohët e fundit, dhe “Një grua që e mban flakën e demokracisë ndezur mes një errësire në rritje.”
Në një postim në X, komiteti thotë se i ka dhënë Maria Corina Machado Çmimin Nobel për Paqen “për punën e saj të palodhur në promovimin e të drejtave demokratike për popullin e Venezuelës dhe për luftën e saj për të arritur një tranzicion të drejtë dhe paqësor nga diktatura në demokraci”.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd