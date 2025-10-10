Kupa e Botës/ Skocia përmbys 3-1 Greqinë, Austria shënon 10 gola! Të gjitha takimet e radhës

Kupa e Botës 2026 është në fazën kualifikuese, ndërsa në zonën UEFA u zhvilluan tetë ndeshjet e radhës. Të enjte ra në sy fitorja me 10 gola e Austrisë, humbja e Greqisë dhe Malit të Zi, apo edhe barazimi i Kroacisë.
Në Vienë, Austria fitoi 10-0 kundër San Marinos. ‘Festivali’ i golave nisi që në minutën e shtatë me Schmid, për të vijuar me Arnautovic, Gregoritch, Posch dhe Laimer. Arnautovic në pjesën e dytë shënoi edhe tre herë, për ‘pokerin’ personal.
Surpriza më e madhe ishte në Torshavn, me vendasit e Ishujve Faroe që fituan 4-0 kundër Malit të Zi. Debutimi i Mirko Vucinic shkoi në mënyrën më të keqe të mundshme.
Në Glasgou, Skocia përmbysi 3-1 Greqinë. Ballkanasit kaluan në epërsi me Tsimikas, teksa vendasit përmbysën Christie, Ferguson dhe Dykes. Çekia dhe Kroacia barazuan 0-0. Holanda fitoi 0-4 kundër Maltës me golat e Gakpo (2x), Reijnders dhe Depay.
Kupa e Botës, faza kualifikuese – e enjte, 9 tetor 2025
Grupi C
Bjellorusi 0-6 Danimarkë
Skoci 3-1 Greqi
Grupi G
Maltë 0-4 Holandë
Finlandë 2-1 Lituani
Grupi H
Austri 10-0 San Marino
Qipro 2-2 Bosnja dhe Hercegovina
Grupi L
Çeki 0-0 Kroaci
Ishujt Faroe 4-0 Mali i Zi
