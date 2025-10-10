Kroacia mban vendin e parë në grup pas barazimit në Çeki

ÇEKI – Pa ndonjë shkëlqim të vërtetë, në fund të një ndeshjeje pa raste, Republika Çeke dhe Kroacia neutralizuan njëra-tjetrën (0-0) mbrëmjen e së enjtes në Pragë, me rastin e ditës së shtatë të kualifikimeve për Kupën e Botës 2026.
Pavarësisht barazimit, Kroacia (e para, 13 pikë me një ndeshje më pak) mbetet në krye të grupit, përpara Republikës Çeke (e dyta, 13 pikë), Ishujve Faroe (e treta, 9 pikë) dhe Malit të Zi (i katërti, 6 pikë).
Të besuarit e Zlatko Dalic pothuajse mund ta sigurojnë vendin e tyre në Kupën e Botës nëse fitojnë dy nga tre ndeshjet e tyre të ardhshme: kundër Gjibraltarit dhe Ishujve Faroe në shtëpi, ose kundër Malit të Zi jashtë fushe.
