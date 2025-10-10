20 skuadra tashmë kanë siguruar pjesmarrjen në ‘Botëror 2026’. Mbeten edhe 28. Lista

ZVICER – Me Algjerinë rritet në 20 numri i kombëtareve të kualifikuara edhe zyrtarisht në Botërorin 2026. Gjithsej, në Kupën e Botës në vitin që vjen do të marrin pjesë 48 ekipe, që nënkupton se janë edhe 28 vende të lira.
Nga Evropa, në garën që do të mbahet vitin tjetër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanada e në Meksikë, do të marrin pjesë gjithsej 16 kombëtare.
Më poshtë mund ta shohim listën e Kombëtareve që e kanë siguruar pjesëmarrjen në Botërorin e ardhshëm.
VENDET MIKPRITËSE
Kanadaja
Meksika
SHBA
AZIA
Australia
Koreja e Jugut
Japonia
Jordania
Irani
Uzbekistani
AFRIKA
Algjeria
Egjipti
Maroku
Tunizia
AMERIKA E JUGUT
Argjentina
Brazili
Kolumbia
Ekuadori
Paraguai
Uruguai
OQEANIA
Zelanda e Re
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd