20 skuadra tashmë kanë siguruar pjesmarrjen në ‘Botëror 2026’. Mbeten edhe 28. Lista
Transmetuar më 10-10-2025, 08:08

ZVICER – Me Algjerinë rritet në 20 numri i kombëtareve të kualifikuara edhe zyrtarisht në Botërorin 2026. Gjithsej, në Kupën e Botës në vitin që vjen do të marrin pjesë 48 ekipe, që nënkupton se janë edhe 28 vende të lira.

Nga Evropa, në garën që do të mbahet vitin tjetër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanada e në Meksikë, do të marrin pjesë gjithsej 16 kombëtare.

Më poshtë mund ta shohim listën e Kombëtareve që e kanë siguruar pjesëmarrjen në Botërorin e ardhshëm.

VENDET MIKPRITËSE

Kanadaja

Meksika

SHBA

AZIA

Australia

Koreja e Jugut

Japonia

Jordania

Irani

Uzbekistani

AFRIKA

Algjeria

Egjipti

Maroku

Tunizia

AMERIKA E JUGUT

Argjentina

Brazili

Kolumbia

Ekuadori

Paraguai

Uruguai

OQEANIA

Zelanda e Re

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

