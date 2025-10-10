Dronë dhe raketa balistike godasin Kievin

Kryeqyteti i Ukrainës është vënë nën një sulm të përmasave të mëdha nga forcat ruse, duke përfshirë raketa balistike dhe dronë sulmues. Forcat Ajrore Ukrainase konfirmuan në një postim në Telegram sulmet dhe u bënë thirrje banorëve të Kievit të qëndrojnë në strehimore.
Në distriktin Pechersk të Kievit, një ndërtesë 17-katëshe është përfshirë nga flakët pas goditjes nga mbeturinat e një droni rus. Shefi i Administratës Ushtarake të qytetit, Timur Tkachenko, tha se disa apartamente janë dëmtuar dhe banorët janë evakuuar me sukses.
Ministrja ukrainase e Energjisë, Svitlana Grynchuk, raportoi për një sulm të koordinuar mbi rrjetin energjetik. “Operatorët e sektorit të energjisë po punojnë për të minimizuar pasojat. Sapo kushtet të jenë të sigurta, do të nisin vlerësimet dhe punimet e restaurimit,” deklaroi ajo.
Kryetari i Bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, njoftoi se pas sulmeve ndaj infrastrukturës kritike janë regjistruar ndërprerje të energjisë elektrike dhe probleme me furnizimin me ujë, veçanërisht në bregun e majtë të kryeqytetit.
“Tashmë janë raportuar tetë të plagosur, pesë prej të cilëve janë shtruar në spital,” shtoi ai.
Ndërkohë, sulmet janë shtrirë edhe në rajone të tjera të vendit. Në Zaporizhzhia, shtatë dronë goditën objektiva civile, duke lënë të paktën tre të plagosur dhe duke shkaktuar vdekjen e një djali 7-vjeçar, sipas kreut të administratës rajonale, Ivan Fedorov. Raportime për shpërthime dhe bombardime janë konfirmuar gjithashtu në Dniepër, Krivyi Rih, si dhe në drejtim të Poltava, Kremenchuk dhe Kharkiv.
