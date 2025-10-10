Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Dronë dhe raketa balistike godasin Kievin
Transmetuar më 10-10-2025, 08:04

Kryeqyteti i Ukrainës është vënë nën një sulm të përmasave të mëdha nga forcat ruse, duke përfshirë raketa balistike dhe dronë sulmues. Forcat Ajrore Ukrainase konfirmuan në një postim në Telegram sulmet dhe u bënë thirrje banorëve të Kievit të qëndrojnë në strehimore.

Në distriktin Pechersk të Kievit, një ndërtesë 17-katëshe është përfshirë nga flakët pas goditjes nga mbeturinat e një droni rus. Shefi i Administratës Ushtarake të qytetit, Timur Tkachenko, tha se disa apartamente janë dëmtuar dhe banorët janë evakuuar me sukses.

Ministrja ukrainase e Energjisë, Svitlana Grynchuk, raportoi për një sulm të koordinuar mbi rrjetin energjetik. “Operatorët e sektorit të energjisë po punojnë për të minimizuar pasojat. Sapo kushtet të jenë të sigurta, do të nisin vlerësimet dhe punimet e restaurimit,” deklaroi ajo.

Kryetari i Bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, njoftoi se pas sulmeve ndaj infrastrukturës kritike janë regjistruar ndërprerje të energjisë elektrike dhe probleme me furnizimin me ujë, veçanërisht në bregun e majtë të kryeqytetit.

“Tashmë janë raportuar tetë të plagosur, pesë prej të cilëve janë shtruar në spital,” shtoi ai.

Ndërkohë, sulmet janë shtrirë edhe në rajone të tjera të vendit. Në Zaporizhzhia, shtatë dronë goditën objektiva civile, duke lënë të paktën tre të plagosur dhe duke shkaktuar vdekjen e një djali 7-vjeçar, sipas kreut të administratës rajonale, Ivan Fedorov. Raportime për shpërthime dhe bombardime janë konfirmuar gjithashtu në Dniepër, Krivyi Rih, si dhe në drejtim të Poltava, Kremenchuk dhe Kharkiv.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...