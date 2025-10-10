Tërmet me magnitudë 7.4 ballë në Filipine, lëshohet paralajmërim për cunami

Një tërmet i fuqishëm me magnitudë 7.4 ballë të shkallës Rihter ka goditur Filipinet jugore, duke shkaktuar panik mes banorëve dhe duke ngritur shqetësime për dëme të mëdha materiale. Sipas zyrës lokale sizmologjike, priten lëkundje të tjera pasgoditëse dhe ekziston mundësia reale për dëme serioze.
Epiqendra e tërmetit u regjistrua rreth 20 kilometra në afërsi të qytetit Manay, në rajonin jugor të Mindanaos. Autoritetet thanë se tërmeti u ndje fuqishëm në disa zona të mëdha të vendit.
Pas tërmetit, institucionet zyrtare kanë lëshuar menjëherë një paralajmërim për cunami, duke u bërë thirrje komuniteteve bregdetare të evakuohen drejt zonave më të larta. Agjencitë e emergjencës janë vënë në gatishmëri të plotë, ndërsa ekipet e shpëtimit janë dislokuar për të vlerësuar situatën në terren.
Filipinet ndodhen në të ashtuquajturin “Unaza e Zjarrit të Paqësorit”, një zonë me aktivitet të lartë sizmik, dhe shpesh përballen me tërmete të forta dhe shpërthime vullkanike.
