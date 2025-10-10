Kthjellime dhe alternime vranësirash deri në mesatare, si do të jetë moti sot

Ditën e premte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët dhe me alternime vranësirash të pakta deri mesatare.
Era do të fryjë me drejtim juglindje-veriperëndim me shpejtësi mesatare 6m/s, ndërsa përgjatë zonave luginore dhe vijës bregdetare pritet të fitojë shpejtësi 12m/s.
Valëzimi në det do të jetë i forcës në detet Adriatik dhe Jon i forcës 1-2 ballë.
