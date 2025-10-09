Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Donald Trump: Ndoshta Spanja duhet të përjashtohet nga NATO
Transmetuar më 09-10-2025, 23:00

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha këtë të enjte se Shtetet e Bashkuara do të blejnë 11 akullthyes nga Finlanda, si pjesë e një përpjekjeje për të forcuar aftësitë e saj në operacionet në Arktik.

Trump përsëriti gjithashtu se do ta zgjidhte luftën Rusi – Ukrainë. Megjithatë ai bëri një deklaratë të fortë se “ndoshta Spanja duhet të përjashtohet nga NATO”. Ai e fajësoi vendin iberik për qëndrimin e tij ndaj shpenzimeve të mbrojtjes.

Presidenti Trump, tha se planifikon të niset për në Lindjen e Mesme të dielën, pas marrëveshjes midis Izraelit dhe Hamasit për lirimin e pengjeve të mbajtura në Gaza.

