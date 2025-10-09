Donald Trump: Ndoshta Spanja duhet të përjashtohet nga NATO

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha këtë të enjte se Shtetet e Bashkuara do të blejnë 11 akullthyes nga Finlanda, si pjesë e një përpjekjeje për të forcuar aftësitë e saj në operacionet në Arktik.
Trump përsëriti gjithashtu se do ta zgjidhte luftën Rusi – Ukrainë. Megjithatë ai bëri një deklaratë të fortë se “ndoshta Spanja duhet të përjashtohet nga NATO”. Ai e fajësoi vendin iberik për qëndrimin e tij ndaj shpenzimeve të mbrojtjes.
Presidenti Trump, tha se planifikon të niset për në Lindjen e Mesme të dielën, pas marrëveshjes midis Izraelit dhe Hamasit për lirimin e pengjeve të mbajtura në Gaza.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd