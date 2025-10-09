Florjan Binaj tregon historinë pas fotove me Ramën dhe Veliajn: Kam 10 vite pa folur me kryeministrin

Pas reagimit në rrjetet sociale, ku Florjan Binaj tregoi se do të kandidonte në Bashkinë e Tiranës, kritikët nisën të shpërndanin fotografitë e tij me Edi Ramën dhe Erion Veliajn të bëra vite më parë në dy aktivitete të ndryshme.
Ai shpjegoi të dy fotografitë, madje duke u ndalur në disa detaje pikante.
I ftuar në "Top Story" në TC, Binaj zbuloi se kishte 10 vite pa u takuar dhe pa folur me kryeministrin Edi Rama, ndërsa për Veliajn u shpreh se ia kishte "vjedhur" fotografinë.
"Foto me Ramën? Kemi dalë në 2013-ën. Në atë periudhë, një pjesë shumë e madhe thonin që Edi Rama është e vetmja zgjidhje për shpëtimin e Shqipërisë nga situata. Takimi i fundit ka qenë në vitin 2015-të në festën e Digitalb. Që në atë kohë as nuk e kam takuar më dhe as nuk kam folur më. Unë u zhgënjeva si të gjithë me atë që ndodhi", tha fillimisht ai.
I pyetur më pas për fotografinë për Veliajn, Binaj u shpreh:
"Me Veliajn janë fotot në 2014 ose 2015. Nuk e mbaj mend mirë. Ka qenë një rast që ka qenë shumë i bukur për t’u treguar. Më morën në telefon nga një shtëpi me të moshuar. Ne po gatuanim bashkë me disa gra dhe nuk e dija që ishte event i Veliajt. Papritur, një person që e shoh që ishte Veliaj u fut me vrap dhe më erdhi pranë dhe i tha: "Shkrepe, shkrepe". Unë nuk do të ndaloja të moshuarit që po hanin e të debatoja me të", përfundoi Binaj.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd