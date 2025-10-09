U prezantua si prokuror i SPAK – Arrestohet në Sarandë mashtruesi që jetoi për vite me identitet të rremë

SARANDË – Një 49-vjeçar është arrestuar nga Policia e Sarandës në kuadër të operacionit “Deceiver”, pasi prej muajsh prezantohej në disa qytete si prokuror i Strukturës së Posaçme Kundër Korrupsionit (SPAK), duke mashtruar qytetarë, zyrtarë dhe biznese.
I arrestuari rezulton të jetë Alban Muço, një emër i njohur për drejtësinë shqiptare, me një histori të gjatë mashtrimesh, falsifikimesh dhe paraqitjeje me identitete të tjera.
Hetimet zbuluan se Muço ka përdorur për vite të tëra të dhënat personale të vëllait të tij, i cili jeton jashtë Shqipërisë, për të marrë dokumente identiteti dhe për të fshehur precedentët penalë. Në disa raste, ai ka vuajtur dënime me burg në vend të vëllait, duke manipuluar sistemin.
Në vitin 2024, ai ishte arrestuar në Berat, ku gjithashtu u prezantua si prokuror i SPAK-ut për të ndërhyrë në një çështje pronësie. Pas lirimit, ai u zhvendos në Sarandë, ku ndërtoi një tjetër skemë mashtrimi. Sipas burimeve hetimore, ai shoqërohej nga persona të prezantuar si hetues dhe përdorte mjete me xhama të zinj për të krijuar përshtypjen e një zyrtari të rëndësishëm të drejtësisë.
Muço dyshohet se ka zhvilluar takime me qytetarë dhe zyrtarë lokalë, duke kërkuar pagesa për “zgjidhje çështjesh” në emër të institucioneve ligjzbatuese. Ai akuzohet për mashtrim, përvetësim të detyrës shtetërore dhe falsifikim të dokumenteve zyrtare.
Rasti i tij konsiderohet një nga shembujt më të qartë të keqpërdorimit të dobësive në sistemin administrativ dhe penal në vend. Hetimet vazhdojnë për të identifikuar bashkëpunëtorët dhe rastet ku mund të jetë përfshirë në mashtrime të tjera.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd