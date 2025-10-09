Ngjarje e rëndë në Itali: E reja nën hetim për humbjen tragjike të binjakëve të porsalindur

ITALI – Një 25-vjeçare është arrestuar në zonën e Reggio Calabria-s, pasi dyshohet se është përfshirë në një ngjarje të rëndë familjare, ku humbën jetën dy foshnjat e saj binjake, menjëherë pas lindjes. Ngjarja ka ndodhur në korrik të vitit 2024, ndërsa dosja hetimore u finalizua ditët e fundit nga autoritetet italiane.
Sipas hetuesve, trupi i pajetë i të miturve është zbuluar nga nëna e vajzës, për shkak të një ere të rëndë që vinte nga dhoma e saj. Dyshohet se foshnjat ishin mbështjellë me një batanije dhe ishin vendosur në një dollap. E reja kishte qenë më herët në spital për shkak të gjakderdhjes, por kishte mohuar se kishte lindur.
Autoritetet po hetojnë gjithashtu rolin e të fejuarit të saj, i cili është babai i foshnjave. Prokuroria dyshon se ai mund të ketë qenë në dijeni të ngjarjes ose të ketë bashkëpunuar, bazuar në mesazhe të zbuluara në telefonin e tij. Për më tepër, hetimet janë zgjeruar, pasi ekziston dyshimi për një ngjarje të ngjashme të ndodhur tre vite më parë, ku mund të jetë përfshirë e njëjta grua.
Policia italiane ka nisur kërkime në një zonë rurale ku dyshohet se mund të jetë fshehur një trup tjetër foshnje, ndërsa pritet që ekspertizat mjeko-ligjore dhe analizat telefonike të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të rrethanave.
Ngjarja ka tronditur opinionin publik në Itali dhe autoritetet janë të angazhuara maksimalisht për të siguruar drejtësi për viktimat e pafajshme.
