Vrasja e Astrit Kalasë/ 260 gjyqtarë mbledhje të jashtëzakonshme. Kërkojnë masa për sigurinë

TIRANË – Ngjarja tronditëse e 6 nëntorit, ku u vra gjyqtari i Apelit Astrit Kalaja brenda në sallën e gjyqit, ka sjellë një reagim të menjëhershëm në sistemin gjyqësor shqiptar. Rreth 260 gjyqtarë u mblodhën në një mbledhje të jashtëzakonshme për të diskutuar masat që duhen marrë për përmirësimin e sigurisë dhe për të ndalur klimën e urrejtjes ndaj gjyqtarëve.
Mbledhja e jashtëzakonshme/ Kryetari i GJKKO Erjon Bani: Të inspektohet infrastruktura në gjykata, të vendoset koordinator sigurie
Kreu i Gjykatës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, Erjon Bani, gjatë mbledhjes së jashtëzakonshme, kërkoi një inspektim fizik të infrastrukturës së të gjitha gjykatave dhe vendosjen e një koordinatori sigurie në çdo institucion gjyqësor. Sipas tij, kjo figurë do të jetë lidhja mes gjykatës, policisë dhe institucioneve të tjera për garantimin e sigurisë së stafit dhe qytetarëve.
Bani theksoi se është koha për të rishikuar protokollet e sigurisë, për të edukuar publikun mbi sjelljen në gjykatë dhe për të vendosur standarde të reja në mbrojtjen e magjistratëve. “Siguria në gjykata nuk është privilegj i gjyqtarëve, por një kusht themelor për ekzistencën e shtetit të së drejtës”, deklaroi ai.
Përfundon mbledhja urgjente e KLGJ, Sokol Sadushi: Prej vitesh gjyqtarët janë bërë shënjestër e denigrimeve
Kreu i Gjykatës së Lartë, Sokol Sadushi, e quajti vrasjen e Astrit Kalasë një “vdekje të paralajmëruar”, duke fajësuar një klimë të gjatë denigrimi ndaj gjyqtarëve. Ai vuri theksin mbi mosbesimin publik, vonesat në gjykime dhe diskursin publik agresiv, që kanë gërryer autoritetin e drejtësisë në vend.
Sadushi tha se sistemi gjyqësor është lënë në një situatë ku “KLGJ po vegjeton”, duke lënë të nënkuptohet mungesa e veprimit konkret për të garantuar sigurinë e gjyqtarëve dhe integritetin e gjykatave.
Mbledhja e gjyqtarëve pas vrasjes së Astrit Kalasë/ Gjykatësi Gerd Hoxha: Duhet ndërhyrje urgjente në ligjet për sistemin gjyqësor, të ndalohet gjuha e urrejtjes ndaj funksionarëve të drejtësisë
Gjykatësi Gerd Hoxha ngriti alarmin për një dështim të shtetit në garantimin e sigurisë, duke kërkuar ndryshime urgjente ligjore për të mbrojtur jetën dhe integritetin e magjistratëve. Ai deklaroi se gjyqtarët janë kthyer në shënjestra të urrejtjes publike, e cila është nxitur nga aktorë politikë dhe media, që sipas tij kanë një agjendë për të frikësuar dhe përçarë gjyqtarët.
Hoxha përmendi mungesën e infrastrukturës së denjë, ambientet e papërshtatshme të punës, ngarkesën e lartë, dhe rrezikun e përditshëm që përballen gjyqtarët në Shqipëri. Ai tha se pa kushte pune të sigurta dhe respekt ndaj gjyqësorit, nuk mund të ketë drejtësi të pavarur.
Gjithashtu, gjykatësi propozoi që:
Të ndalet nxitja e gjuhës së urrejtjes nga politika dhe media.
Qeveria dhe Kuvendi të ndërhyjnë për rritjen e sigurisë së jetës dhe punës së gjyqtarëve.
Të ulet ngarkesa në punë dhe të përmirësohen procedurat ligjore që ndikojnë në cilësinë e drejtësisë.
Ekzekutimi i gjyqtarit Astrit Kalaja, zv.kryetarja e Apelit: Të merren masa emergjente, të ndalet gjuha e urrejtjes ndaj funksionarëve të drejtësisë
Edhe zëvendëskryetarja e Gjykatës së Apelit bëri thirrje për masa urgjente, duke nënvizuar se klima e urrejtjes ndaj gjyqtarëve ka kaluar në veprime konkrete dhe të rrezikshme, siç e dëshmon edhe vrasja e Kalasë. Ajo kërkoi që të gjitha institucionet të marrin përgjegjësinë për të mbrojtur jetën dhe punën e gjyqtarëve dhe të ndërpritet diskursi denigrues ndaj drejtësisë.
Konkluzion
Mbledhja e jashtëzakonshme e më shumë se 260 gjyqtarëve në Shqipëri pas vrasjes së Astrit Kalasë ka sjellë në fokus:
Kërkesat për siguri fizike në gjykata,
Rishikim të ligjeve për sistemin gjyqësor,
Ndërprerjen e gjuhës së urrejtjes ndaj magjistratëve,
Reformim të infrastrukturës dhe politikave të mbrojtjes së gjyqtarëve.
Kjo ngjarje tragjike ka shërbyer si një pikë kthese historike, me kërkesën unanime të trupës gjyqësore për veprim konkret, mbrojtje institucionale, dhe respekt të merituar për drejtësinë si një nga shtyllat themelore të shtetit demokratik.
