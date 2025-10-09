NY Post: Kryebashkiaku Eric Adams paralajmëron fluturim direkt nga New York në Shqipëri. Mundësia për ambasador

TIRANË- Kryebashkiaku i New York Eric Adams lajmëroi të mërkurën se po nxit një fluturim direkt për në Shqipëri, një rrugë e përshtatshme për një ambasador për të udhëtuar vajtje-ardhje nga vendi. Por Adams, i cili u nis për në vendin ballkanik të dielën, këmbënguli se qëllimi i udhëtimit të tij nuk ishte të lobonte për një punë jashtë shtetit kur të largohej nga detyra në fund të vitit.
"Pati shumë spekulime rreth asaj pse isha këtu dhe çfarë po bënim këtu", u tha Adams gazetarëve në qytetin e Tiranës.
"Ishte për një arsye të thjeshtë: Për t’i thënë përshëndetje një miku dhe për të mësuar nga një mik dhe për të ndërtuar një marrëdhënie me miqësi që nuk do të lejonte që oqeanet apo detet tona të na ndanin”, tha ai në një konferencë për shtyp jashtë zyrës së Kryeministrit Edi Rama.
Njerëzit politikë kanë pëshpëritur për javë të tëra se Adams ishte kandidat për ambasador në administratën Trump për shkak se hoqi dorë nga gara për kryetar bashkie për të konsoliduar opozitën ndaj kandidatit të Partisë Demokratike, Zohran Mamdani. Adams fitoi zgjedhjet si demokrat, por nuk mori pjesë në zgjedhjet paraprake të partisë në qershor, pasi u ndoq nga akuza federale për korrupsion që datojnë që nga administrata Biden, të cilat u rrëzuan kur Presidenti Trump u rikthye në detyrë këtë vit.
Adams vazhdoi fushatën e tij zgjedhore si i pavarur, por zyrtarisht i dha fund garës ndërsa donatorët u pakësuan dhe ai u përball me shifra të dobëta në sondazhe. Të mërkurën në Shqipëri, ai tha se po mbështeste turizmin midis vendeve.
“Doja të vija këtu dhe të flisja për turizmin dhe të shihja se si mund të ndihmojmë në shfrytëzimin jo vetëm të muajve të mi të ardhshëm në detyrë, por edhe pas detyrës, të një fluturimi direkt nga New York City për në Shqipëri”, tha ai.
Një zëdhënës i Bashkisë vuri në dukje se bisedimet me linjat ajrore ishin vetëm paraprake dhe përsëriti se udhëtimi i Adams nuk lidhej me një punë të mundshme pasi ai të largohej nga detyra.
“Udhëtimi zyrtar ishte për çështje biznesi me kryetarin e bashkisë, i cili po shqyrtonte mundësitë për të rritur aktivitetin ekonomik midis qytetit dhe kombit të Evropës Lindore,” tha zëdhënësi.
“Tatimpaguesit po paguajnë një pjesë të faturës për udhëtimin jashtë vendit të kryetarit të bashkisë, megjithëse akomodimi dhe transporti tokësor i Adams dhe i ekipit të tij të sigurisë po paguhen nga qeveria shqiptare”, tha Bashkia. Adams do të kthehet në Nju Jork të enjten./New York Post
