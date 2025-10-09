Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Mjeti ra në humnerë, humb jetën drejtuesi
Transmetuar më 09-10-2025, 07:49

Policia ka dhënë detaje në lidhje me aksidentin e ndodhur mbrëmjen e djeshme në aksin rrugor “Qafë Mali–Fierzë”.

51-vjeçari duke drejtuar automjetin e tij, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit, i cili ka dalë nga rruga dhe ka rënë në një humnerë.

Për fat të keq për shkak të plagëve të marra, 51-vjeçari i identifikuar me inicialet P.U. ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra.

Fushë-Arrëz / Informacion paraprak

Mbrëmjen e djeshme, në aksin rrugor "Qafë Mali–Fierzë", shtetasi P. U., 51 vjeç, duke drejtuar automjetin e tij, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit, i cili ka dalë nga rruga dhe ka rënë në një humnerë.

Menjëherë pas marrjes së njoftimit, në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e Policisë, forcat zjarrfikëse dhe ambulanca, por shtetasi P. U. ka humbur jetën si pasojë e plagëve të marra.

Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.

