Netanyahu dhe Trump përshëndesin ‘arritjen historike’ të marrëveshjes së Gazës

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu foli me Presidentin e SHBA-së Donald Trump dhe të dy shkëmbyen urime për “arritjen historike” të arritjes së një marrëveshjeje që parashikon një armëpushim në Rripin e Gazës dhe lirimin e të gjithë pengjeve të mbetura në enklavën palestineze, njoftoi zyra e të parit.
Deklarata e Netanyahut
“Me miratimin e fazës së parë të planit, të gjithë pengjet tona do të kthehen në atdheun e tyre. Ky është një sukses diplomatik dhe një fitore kombëtare dhe morale për Shtetin e Izraelit.
Që nga fillimi, e kam bërë të qartë: nuk do të pushojmë derisa të kthehen të gjithë pengjet tona dhe të arrihen të gjitha qëllimet tona.
Përmes vendosmërisë së palëkundur, veprimit të fortë ushtarak dhe përpjekjeve të mëdha të mikut dhe aleatit tonë të madh, Presidentit Trump, kemi arritur në këtë pikë kthese kritike.
Falënderoj Presidentin Trump për lidershipin e tij, bashkëpunimin e tij dhe angazhimin e tij të palëkundur për sigurinë e Izraelit dhe lirinë e pengjeve tona.
Zoti e bekoftë Izraelin. Zoti e bekoftë Amerikën.
“Zoti e bekoftë aleancën tonë të madhe.”
Të dy ranë dakord të vazhdojnë bashkëpunimin e tyre të ngushtë dhe Kryeministri Netanyahu e ftoi Presidentin Trump të mbante një fjalim në Knesset, parlamentin izraelit, sipas të njëjtit burim.
Qeveria izraelite pret që pengjet në Rripin e Gazës të fillojnë të lirohen të nesërmen e së shtunës, tha një zëdhënës për Reuters, menjëherë pasi Presidenti i SHBA-së Donald Trump njoftoi një marrëveshje për fazën e parë të një armëpushimi. Ai nuk specifikoi nëse priste që të 48 pengjet, të vdekur dhe të gjallë, të liroheshin menjëherë.
Më parë, Netanyahu tha se do të thërriste një mbledhje të kabinetit më vonë gjatë ditës për të miratuar marrëveshjen e armëpushimit në Gaza, e cila përfshin riatdhesimin e të gjithë pengjeve që mbeten në duart e Hamasit.
Është “një ditë e madhe për Izraelin”, tha Netanyahu në një deklaratë pasi Presidenti i SHBA-së Donald Trump njoftoi një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës që ka zgjatur më shumë se dy vjet.
