Parashikimi i motit për sot, 9 tetor 2025

Transmetuar më 09-10-2025, 07:16
Ditën e enjte vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët dhe vranësira të pakta kalimtare në orët e mesditës.
Era do të fryjë me drejtim verilindje-veri me shpejtësi mesatare 8m/s, ndërsa në bregdet dhe lugina do të arrijë shpejtësi 12m/s.
Valëzimi i forcës në detet Adriatik dhe Jon i forcës 1-2 ballë.
