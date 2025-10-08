Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Automjeti bie 300 metra në humnerë, shoferi mbetet i bllokuar në makinë
Transmetuar më 08-10-2025, 23:06

QAFË MALI- Një aksident i rëndë automobilistik është regjistruar mbrëmjen e sotme në segmentin rrugor Qafë Mali – Fierzë, pranë zonës së njohur si “Shkëmbi i Dardhës”. Sipas të dhënave paraprake, një automjet ka dalë nga rruga dhe ka rënë rreth 300 metra poshtë në një humnerë.

Menjëherë pas ngjarjes, në vendngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikëse, policia dhe autoambulanca, të cilat po punojnë për shpëtimin e drejtuesit të mjetit. Burime për mediat bëjnë me dije se shoferi është ende gjallë dhe paraqet shenja jete, por nxjerrja e tij po vështirësohet për shkak të terrenit të thepisur dhe errësirës që e bën ndërhyrjen më të ndërlikuar. Mjeti është lokalizuar nga zjarrfikësit dhe banorët e zonës, të cilët kanë qenë ndër të parët që kanë reaguar pas aksidentit.

Operacioni i shpëtimit vijon ende në kushte të vështira, ndërsa autoritetet po hetojnë për rrethanat e aksidentit

