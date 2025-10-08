Plani i saktë i Barçës për të mposhtur Real Madridin me anë të Lamine Yamal

SPANJE – Lamine Yamal, i cili pësoi një dëmtim pubik dhe ngadalësoi fillimin e sezonit gjatë ndeshjes së Ligës së Kampionëve kundër Paris Saint-Germain, tani po ndjek një protokoll të saktë.
Shoqëria e tij dhe stafi mjekësor i Barçës kanë përsëritur se progresi është shumë pozitiv, sipas të përditshmes Mundo Deportivo. Plani i përcaktuar nga trajnerët fizikë është i kalibruar në milimetër, rikuperim aktiv, forcim i synuar dhe pushim i mbikëqyrur.
Ndërsa lojtarët që nuk janë thirrur në ekipin kombëtar marrin tre ditë pushim, Lamine do të marrë vetëm dy. Një ndryshim i vogël, por një sinjal i madh: djali dëshiron të jetë gati. Pas këtij pushimi të shkurtër, ai do të rifillojë stërvitjen me ekipin të hënën, me një objektiv të qartë: të rifitojë ritmin e tij kundër Gironas në La Liga më 18 tetor.
Një ditë pushim më pak
Nëse gjithçka shkon sipas planit, Yamal pritet të rikthehet në aksion për 30 deri në 45 minuta kundër klubit katalanas, për të testuar aftësitë e tij në një ndeshje të vështirë të La Ligas, shton e përditshmja sportive. Pastaj, është koha për një sfidë të re: Ligën e Kampionëve kundër Olympiacos, ku ai mund të fillojë për herë të parë që nga dëmtimi i tij, me 60 deri në 70 minuta në këmbë.
Gjithçka është planifikuar për 26 tetor, në stadiumin Montjuïc, kundër Real Madridit. Hansi Flick ka qenë i qartë: Yamal duhet të jetë 100% në formë. Dhe ndërsa Lamine po përshpejton rikthimin e tij, dhoma e zhveshjes së Blaugranas po rifiton gjithashtu forcën. Fermín López dhe Raphinha, gjithashtu të lënduar së fundmi, shpresojnë të luajnë disa minuta kundër Gironas për ta vënë ekipin në lëvizje përsëri.
Te Barça, ideja është e thjeshtë: të kthehen të gjithë… por mbi të gjitha, të kthehet Yamal në krye kur të vijë koha për ‘El Clasicon’. Një ndeshje e madhe që është tashmë vendimtare në garën për titull dhe do të thotë shumë për atë se kush është në krye të kësaj lige spanjole.
