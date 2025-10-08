Zyrtare, italiani Francesco Moriero është trajneri i ri i Flamurtarit

VLORE – Vjen edhe zyrtarizmi nga ana e klubit vlonjat: Francesco Moriero është trajneri i ri i Flamurtarit. Kuqezinjtë nuk humbasin kohë dhe menjëherë pas ndarjes me spanjolin Garcian prezantojnë teknikun e ri. Për Moreiron është një rikthim në futbollin shqiptar, pas eksperiencës sezonin e kaluar me Laçin.
“Njoftojmë me kënaqësi emërimin e Francesco Moriero si trajnerin e ri të skuadrës sonë. Me një karrierë të pasur si futbollist në Serie A dhe përvojë të gjerë si trajner në Itali dhe jashtë saj, Moriero sjell profesionalizëm, pasion dhe vizion të qartë për zhvillimin e ekipit.
Bashkë drejt objektivave të mëdha. Mirë se erdhe në familjen tonë, Mister Francesco Moriero!”, shkruhet në njoftimin e klubit vlonjat.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
