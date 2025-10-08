Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Zyrtare, italiani Francesco Moriero është trajneri i ri i Flamurtarit
Transmetuar më 08-10-2025, 17:03

VLORE – Vjen edhe zyrtarizmi nga ana e klubit vlonjat: Francesco Moriero është trajneri i ri i Flamurtarit. Kuqezinjtë nuk humbasin kohë dhe menjëherë pas ndarjes me spanjolin Garcian prezantojnë teknikun e ri. Për Moreiron është një rikthim në futbollin shqiptar, pas eksperiencës sezonin e kaluar me Laçin.

“Njoftojmë me kënaqësi emërimin e Francesco Moriero si trajnerin e ri të skuadrës sonë. Me një karrierë të pasur si futbollist në Serie A dhe përvojë të gjerë si trajner në Itali dhe jashtë saj, Moriero sjell profesionalizëm, pasion dhe vizion të qartë për zhvillimin e ekipit.

Bashkë drejt objektivave të mëdha. Mirë se erdhe në familjen tonë, Mister Francesco Moriero!”, shkruhet në njoftimin e klubit vlonjat.

