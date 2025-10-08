Lajme nga kronika në qarkun e Elbasanit

Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan
Specialistët për Hetimin e Narkotikëve arrestuan në flagrancë shtetasin Xh. M., 25 vjeç, pasi gjatë kontrollit fizik dhe në banesë, shërbimet e Policisë i gjetën sasi të lëndës të dyshuar narkotike cannabis sativa.
Gjithashtu, këta specialistë referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit: -K. C., 24 vjeç, L. P., 24 vjeç dhe A. L., 23 vjeç, pasi gjatë kontrollit në automjetin që drejtonte shtetasi K. C., shërbimet e Forcës Operacionale gjetën dhe sekuestruan një sasi të vogël lënde të dyshuar narkotike cannabis sativa, për të cilën dyshohet se shtetasit L. P. dhe A. L. (pasagjerë), kishin dijeni dhe nuk kanë kallëzuar në organet kompetente.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Elbasan referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin T. B., 66 vjeç, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj gjyshit të tij.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Cërrik referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin Q. T., 55 vjeç, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj babait të tij.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Peqin referuan materialet në Prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit I. T., 54 vjeç, Sh. T., 47 vjeç dhe H. B., 28 vjeçe, pasi ka kallëzuar shtetasi F. B., 40 vjeç (bashkëshorti i shtetases H. B.), se ajo ka ushtruar dhunë ndaj tij dhe se shtetasit I. T. dhe Sh. T. (të afërm të 28-vjeçares), e kanë goditur me grushte dhe me sende të forta, për motive të dobëta.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, për veprime të mëtejshme.
Elbasan/Informacion paraprak Mëngjesin e sotëm, në aksin rrugor "Peqin-Elbasan", shtetasi K. Ç., 25 vjeç, duke drejtuar automjetin, ka përplasur shtetasin A. M., 85 vjeç. Shtetasi A. M. po merr mjekim në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor vijon punën për përcaktimin e rrethanave të aksidentit.
