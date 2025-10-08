Kryebashkiaku New York në Tiranë/ Rama: Erdhi për Diellën! Eric Adams: Dua të mësoj teknologjinë te ju!

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një konferencë për shtyp me Kryetarin e Bashkisë së New Yorkut, Eric Adams, i cili ndodhet për një vizitë zyrtare në Tiranë. Takimi u zhvillua jashtë godinës së Këshillit të Ministrave, ku u diskutuan çështje të rëndësishme si bashkëpunimi në fushën e teknologjisë, zhvillimit të turizmit dhe mundësia e hapjes së një linje direkte ajrore midis Tiranës dhe New Yorkut.
“Jemi këtu së bashku me një mik të kahershëm të Shqipërisë, që kam pasur privilegjin ta njoh përmes lidhjeve të tij të forta me komunitetin shqiptar në New York. Kryebashkiaku Adams ka dëgjuar shumë për vendin tonë dhe tani ndodhet këtu për ta parë nga afër,” – u shpreh Kryeministri Rama. Ai shtoi se Adams ka qenë kyç në vendosjen e linjave ajrore direkte me qytete të tjera dhe se vizita e tij lidhet me përpjekjet për të krijuar një lidhje direkte ajrore me SHBA.
Rama përmendi gjithashtu interesimin e kryebashkiakut për zhvillimin teknologjik në Shqipëri dhe takimin e planifikuar me ministren e Inovacionit dhe Teknologjisë, Delina Ibrahimaj, të cilën e përmendi me humor si “ministrja Diella”.
Nga ana e tij, Eric Adams vlerësoi transformimin e Tiranës dhe të Shqipërisë në përgjithësi, duke theksuar përparimin në infrastrukturë, ndriçim publik dhe inovacion teknologjik.
“Kur mendon për këtë qytet 25 vite më parë, kishte më pak se 100 drita rrugësh. Sot, është një qytet që lulëzon, me një ministre të inteligjencës artificiale dhe me një vizion të qartë për të ardhmen. Erdha këtu për të mësuar më shumë për teknologjinë dhe për të diskutuar mënyra se si mund të bashkëpunojmë për turizmin dhe lidhjet ajrore,” – tha Adams.
Vizita e tij vjen në një moment kur mediat amerikane kanë rikthyer në vëmendje çështjen "McGonigal", por zyrtarisht qëllimi i deklaruar i vizitës është forcimi i marrëdhënieve mes qytetit të New Yorkut dhe Shqipërisë në fusha strategjike si teknologjia dhe turizmi.
