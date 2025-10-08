Ministrja belge: Shqiptarët në burgjet e Belgjikës të kthehen në Shqipëri!

Ministrja belge e Drejtësisë, Annelies Verlinden, dhe ministrja e Azilit dhe Migracionit, Anneleen Van Bossuyt, nisën të hënën një mision diplomatik tre-ditor në Shqipëri dhe Kosovë.
Vizita fokusohet në adresimin e mbipopullimit të burgjeve dhe luftën kundër krimit të organizuar.
Për të lehtësuar mbipopullimin kronik në burgjet belge, qeveria po shqyrton mundësinë e marrjes me qira ose ndërtimit të një burgu jashtë vendit për autorët e huaj të dënuar që nuk janë banorë. Ministrat do të zhvillojnë bisedime eksploruese për këtë ide gjatë vizitës së tyre në Shqipëri dhe Kosovë.
Verlinden dhe Van Bossuyt do t’i kërkojnë gjithashtu Shqipërisë të pranojë kthimin e shtetasve të saj që aktualisht mbahen në burgjet belge. Aktualisht, në burgjet e Belgjikës ndodhen 307 shtetas shqiptarë, prej të cilëve 253 nuk kanë të drejtë qëndrimi në vend.
“Nëse ata që janë dënuar këtu dhe nuk kanë të drejtë qëndrimi në Belgjikë mund ta vuajnë dënimin në vendin e tyre të origjinës, kjo do të thotë se dënimi zbatohet siç duhet, ndërkohë që lehtësohet presioni mbi sistemin tonë penitenciar”, tha Verlinden.
Lufta kundër krimit të organizuar
Misioni do të përfshijë gjithashtu diskutime për një letër qëllimi në lidhje me ndarjen e pasurive, që do të lejonte që një pjesë e të ardhurave kriminale të sekuestruara në Shqipëri ose Kosovë si rezultat i hetimeve të udhëhequra nga Belgjika të kthehen në thesarin belg.
Në Kosovë, delegacioni do të diskutojë gjithashtu për një traktat dypalësh mbi ndihmën e ndërsjellë juridike, për të forcuar bashkëpunimin afatgjatë gjyqësor.
Verlinden vlerësoi bashkëpunimin me të dy vendet. Kosova, tha ajo, po shfaqet gjithnjë e më shumë në dosjet penale belge si një qendër për pastrimin e parave, trafikimin e njerëzve dhe kontrabandën e armëve. Shqipëria mbetet një partnere kyçe në luftën kundër trafikimit të drogës, me rrjete kriminale shqiptare aktive në portin e Antwerpit.
“Ballkani Perëndimor është tashmë një rajon kyç në luftën tonë kundër krimit të organizuar. Dua të ndërtoj mbi besimin e ndërsjellë që është krijuar falë bashkëpunimit të ngushtë gjatë viteve të fundit”, tha Verlinden.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd