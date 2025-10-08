Kthjellime dhe vranësira të pakta, reshje shiu të dobëta priten në zonat malore

Ditën e mërkurë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme.
Moti parashikohet me kthjellimedhe alternime vranësirash të pakta deri mesatare, më të theksuara përgjatë maleve. Reshjet e shiut do të jenë të dobëta në lindje në male.
Era do të fryjë me drejtim verilindje-veri me shpejtësi mesatare 10m/s, ndërsa në bregdet dhe lugina do të arrijë shpejtësi 20m/s.
Deti – Valëzimi i forcës në detet Adriatik dhe Jon i forcës 3-4 ballë.
