Trump: Disa punonjës të pezulluar nga puna mund të mos i marrin pagat e tyre

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të martën se disa punonjës federalë të pezulluar nga puna mund të mos i marrin pagat e prapambetura sapo qeveria të rihapet, pas kërcënimeve të mëparshme për të pushuar nga puna punonjësit federalë gjatë mbylljes.
“Do të thoja se varet nga kush po flasim. Mund t’ju them këtë, demokratët i kanë vënë shumë njerëz në rrezik të madh, por varet vërtet nga kush po flisni”, tha Trump në Zyrën Ovale të Shtëpisë së Bardhë.
“Por, në pjesën më të madhe, ne do të kujdesemi për njerëzit tanë. Ka disa njerëz që me të vërtetë nuk e meritojnë të kujdesemi për ta dhe ne do të kujdesemi për ta në një mënyrë tjetër”, tha ai.
Presidenti amerikan nuk dha detaje të mëtejshme se cilët punonjës federalë të pezulluar nga puna mund të mos marrin pagat e prapambetura.
Më herët gjatë ditës, Axios raportoi se punonjësve federalë të pezulluar nga puna nuk u garantohet kompensim për kohën e tyre të detyruar të lirë gjatë mbylljes së qeverisë, duke cituar një projekt-memo të Shtëpisë së Bardhë.
Ndërsa Trump vazhdoi të fajësonte demokratët për ngërçin e mbylljes së qeverisë, udhëheqësit demokratë fajësuan republikanët.
“Republikanët mbyllën qeverinë në vend që të rregullonin kujdesin shëndetësor për amerikanët në të gjithë vendin”, tha udhëheqësi i pakicës në Senat, Chuck Schumer, në emisionin X.
Pas mbylljes së mëparshme të qeverisë, e cila zgjati 35 ditë dhe përfundoi në janar 2019, Trump nënshkroi një ligj që garantonte pagat e prapambetura për punonjësit federalë të prekur nga mbylljet e ardhshme.
Përpara se të miratohej ligji, Kongresi Amerikan miratonte rregullisht pagat e prapambetura për punonjësit federalë, sapo miratohej një projektligj financimi për të rihapur qeverinë.
Sipas një analize nga Zyra e Buxhetit të Kongresit javën e kaluar, afërsisht 750,000 punonjës federalë pritet të marrin pushim nga puna gjatë kësaj mbylljeje.
Punonjësit federalë që konsiderohen thelbësorë — siç janë kontrollorët e trafikut ajror dhe oficerët e zbatimit të ligjit — do të vazhdojnë të punojnë pa pagesë derisa qeveria të rihapet.
Sekretari amerikan i Transportit, Sean Duffy, tha të hënën se mbyllja e qeverisë po shton presion mbi kontrollorët e trafikut ajror, të cilët janë tashmë të mbingarkuar me punë .
