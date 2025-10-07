Meloni paditet në Gjykatën Ndërkombëtare Penale në Itali për pjesëmarrje në gjenocid,

ITALI- "Një padi është ngritur kundër meje në Gjykatën Ndërkombëtare Penale, me akuzat për pjesëmarrje në gjenocid", tha kryeministrja e vendit, Giorgia Meloni, në një transmetim të televizionit publik italian Rai sonte. Intervista e detajuar e kryetares së qeverisë së Romës do të transmetohet më vonë.
Siç shtoi ajo, e njëjta padi është ngritur edhe kundër Ministrit italian të Mbrojtjes, Guido Crosetto , Ministrit të Punëve të Jashtme, Antonio Tajani, dhe Drejtorit Ekzekutiv të industrisë shtetërore të mbrojtjes "Leonardo", Roberto Cingolani.
"Italia ka qëndrimin më të rreptë brenda BE-së në lidhje me shitjen e armëve Izraelit. Unë besoj se nuk ka rast tjetër të ngjashëm në të gjithë botën dhe në histori", theksoi kryeministrja italiane.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd