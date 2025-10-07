Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Meloni paditet në Gjykatën Ndërkombëtare Penale në Itali për pjesëmarrje në gjenocid,
Transmetuar më 07-10-2025, 22:38

ITALI- "Një padi është ngritur kundër meje në Gjykatën Ndërkombëtare Penale, me akuzat për pjesëmarrje në gjenocid", tha kryeministrja e vendit, Giorgia Meloni, në një transmetim të televizionit publik italian Rai sonte. Intervista e detajuar e kryetares së qeverisë së Romës do të transmetohet më vonë.

Siç shtoi ajo, e njëjta padi është ngritur edhe kundër Ministrit italian të Mbrojtjes, Guido Crosetto , Ministrit të Punëve të Jashtme, Antonio Tajani, dhe Drejtorit Ekzekutiv të industrisë shtetërore të mbrojtjes "Leonardo", Roberto Cingolani.

"Italia ka qëndrimin më të rreptë brenda BE-së në lidhje me shitjen e armëve Izraelit. Unë besoj se nuk ka rast tjetër të ngjashëm në të gjithë botën dhe në histori", theksoi kryeministrja italiane.

