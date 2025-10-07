E para grua që garon për Vlorën nga PS, kush është Brunilda Mersini që Edi Rama e zgjodhi për kryetare bashkie

VLORË, 7 TETOR 2025 – Partia Socialiste ka marrë një vendim historik për garën e 9 nëntorit në Vlorë, duke i besuar për herë të parë një gruaje kandidimin për kryetare bashkie. Deputetja Brunilda Mersini, mjeke obstetër-gjinekologe dhe ish-drejtuese e Spitalit Rajonal të Vlorës, është zgjedhur nga kryeministri Edi Rama për të përfaqësuar PS-në në këtë garë vendore.
Mersini, e cila deri më tani ka qenë deputete në Kuvend, do të dorëzojë mandatin për t’u përqendruar në fushatën zgjedhore në qytetin bregdetar. Në vendin e saj në Parlament pritet të ulet Briseida Cakerri, që renditej pas Mersinit në listën e kandidatëve të zgjedhjeve të 11 majit.
Me këtë vendim, Vlorës i hapet një faqe e re politike, pasi që nga viti 1912, qyteti ka pasur 24 kryetarë bashkie – të gjithë burra. Për herë të parë, një grua do të ketë mundësinë të drejtojë njërën prej bashkive më simbolike të vendit.
Brunilda Mersini njihet si profesioniste me karrierë të gjatë në shëndetësi dhe si pedagoge në Universitetin “Zoja e Këshillit të Mirë”. E lindur në Sofje të Bullgarisë, por e rritur në Shqipëri, ajo ka ndërtuar një profil të balancuar mes përvojës menaxheriale dhe angazhimit publik.
PS e sheh kandidaturën e saj si një sinjal rinovimi dhe përfshirjeje, ndërsa gara për Vlorën pritet të jetë një ndër më të fortat të këtij cikli zgjedhor.
