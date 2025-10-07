Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
PS zyrtarizon emrat e kandidatëve që do marrin pjesë në zgjedhjet e pjesshme vendore në 6 bashki
Transmetuar më 07-10-2025, 18:42

TIRANË- Partia Socialiste zbulon emrat e kandidatëve për 6 bashkitë që shkojnë në zgjedhje të pjesshme.

Ogerta Manastirliu, kandidate e PS për Bashkinë Tiranë

Altin Bojni, kandidat i PS për Bashkinë e Matit

Ervin Ceca, kandidat i PS për Bashkinë Berat

Brunilda Mersini, kandidat i PS për Bashkinë Vlorë

Florenc Toka, kandidat i PS për Bashkinë Cërrik

Gramoz Sako, kandidat i PS për Bashkinë Tepelenë

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...