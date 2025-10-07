PS zyrtarizon emrat e kandidatëve që do marrin pjesë në zgjedhjet e pjesshme vendore në 6 bashki

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 07-10-2025, 18:42
TIRANË- Partia Socialiste zbulon emrat e kandidatëve për 6 bashkitë që shkojnë në zgjedhje të pjesshme.
Ogerta Manastirliu, kandidate e PS për Bashkinë Tiranë
Altin Bojni, kandidat i PS për Bashkinë e Matit
Ervin Ceca, kandidat i PS për Bashkinë Berat
Brunilda Mersini, kandidat i PS për Bashkinë Vlorë
Florenc Toka, kandidat i PS për Bashkinë Cërrik
Gramoz Sako, kandidat i PS për Bashkinë Tepelenë
