Goditet banda e grabitësve të telefonave në Londër, 40 mijë iPhone të vjedhur

Policia Metropolitane ka pretenduar se ka shkatërruar një bandë kriminale përgjegjëse për 40 përqind të vjedhjeve të telefonave në Londër.
Rreth 46 të dyshuar u arrestuan në "sulmin më të madh kundër vjedhjeve dhe grabitjeve të telefonave celularë në Mbretërinë e Bashkuar", të quajtur Operacioni Echosteep, zbuloi policia.
Pamjet e publikuara nga autoritetet britanike tregojnë shumë grabitës telefonash që u afroheshin qytetarëve dhe u rrëmbenin telefonin nga duart.
Rrjeti kriminal dyshohet se ka kontrabanduar deri në 40,000 telefona të vjedhur nga Mbretëria e Bashkuar në Kinë gjatë 12 muajve të fundit.
Më shumë se 81,000 vjedhje telefonash u raportuan në kryeqytet vitin e kaluar, duke shkaktuar paralajmërime për një "epidemi".
Policia Metropolitane tha se grupi, i cili shënjestroi iPhone-ët për shkak të fitimprurësisë së tyre jashtë vendit, u paguante hajdutëve të rrugës deri në 300 paund për çdo telefon të vjedhur. Pajisjet më pas shiteshin për fitime të konsiderueshme në Kinë.
Shifrat nga Scotland Yard treguan një rritje prej 20% në raportet e vjedhjes së telefonave nga viti në vit.
Më shumë se 230,000 telefona janë raportuar të vjedhur në kryeqytet gjatë katër viteve të fundit.
Të dhënat nga Policia Metropolitane tregojnë se 37 personave u vidhen telefonat çdo ditë vetëm në West End.
Operacioni Echosteep filloi në dhjetor të vitit të kaluar kur një kuti që përmbante rreth 1,000 iPhone u kap në një depo pranë Aeroportit Heathrow përpara transportit të planifikuar në Hong Kong.
Pothuajse gjysma e telefonave u gjetën të vjedhur. Detektivë të specializuar ndaluan dërgesa të tjera dhe përdorën mjetet mjeko-ligjore të gjetura në pako për të identifikuar dy burra.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd