Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Rojet e sigurisë grabisin motomjetin prej 2500 eurosh brenda portit të Durrësit, policia i vë në pranga
Transmetuar më 07-10-2025, 16:08

DURRËS- Dy punonjës sigurie në portin e Durrësit janë vënë në pranga nga Policia, pasi dyshohet se kanë vjedhur një motomjet brenda ambienteve të portit. Sipas bluve motomjeti, i cili kishte ardhur nga Zvicra dhe kishte vlerën rreth 2500 euro, ishte në pronësi të një qytetari me inicialet K.K.

Dy punonjësit e sigurisë dyshohet se e kanë shfrytëzuar këtë pozitë për të kryer vjedhjen, duke bashkëpunuar me njëri-tjetrin. Gjithashtu policia sekuestroi motomjetin dhe i referoi materialet në Prokurori për veprime të mëtejshme.

Njoftimi i policisë:

Vodhën një motomjet në port, me vlerë 2500 euro; kapen dhe vihen në pranga dy autorët e dyshuar. Dy të arrestuarit ishin me detyrë për ruajtjen dhe sigurimin e objektit të portit. Sekuestrohet motomjeti i importuar nga Zvicra.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Durrës, në vijim të punës për kapjen e personave që shpallen në kërkim dhe për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e vjedhjeve, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, lokalizuan, kapën dhe vunë në pranga shtetasit:

I. F., 45 vjeç, dhe G. D., 47 vjeç, të dy banues në Durrës. Këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, dyshohet se kanë vjedhur një motomjet të importuar nga Zvicra, me vlerë rreth 2500 euro, në pronësi të shtetasit K. K.

Motomjeti është vjedhur brenda ambienteve të portit të Durrësit, ndërkohë që të dy këta shtetas ishin me detyrë funksionale për ruajtjen dhe sigurimin e objektit të portit. Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme procedurale, për veprën penale “Vjedhja e kryer në bashkëpunim, duke shpërdoruar detyrën.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...