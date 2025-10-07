Tifozët mendojnë se është motra, në fakt është nëna e portierit 18-vjeçar!

Tifozët në rrjetet sociale nuk ndalen së komentuari për pamjen e nënës së yllit më të ri të Ligës së Kampionëve, portierit 18-vjeçar Sherhan Kalmurza. Portieri i ri i Kairat Almaty, Sherhan Kalmurza, u përball me Real Madridin të martën e kaluar dhe pësoi pesë gola, tre prej të cilëve nga Kylian Mbappe. Pavarësisht një humbjeje të rëndë ndaj 15 herë kampionëve të Evropës, Kalmurza i bëri të dashurit e tij jashtëzakonisht krenarë.
Nëna e tij, Saule Rabayeva, e pa me krenari performancën e të birit. “Ti je më i miri, biri im! Ti je krenaria ime. Bëre gjithçka që munde. Për mua, ti je më i forti. Mos u dorëzo. Unë jam me ty dhe gjithmonë besoj tek ti”, shkroi ajo. Postimi i saj bëri mjaft bujë në internet. Shumë fansa, pasi panë foton e saj, menduan se ishte motra e Sherhanit, jo nëna e tij.
Saule Rabayeva është bërë influencuese me pothuajse 40 mijë ndjekës në Instagram. Ndërkohë, djali i saj Kalmurza bëri histori si portieri i tretë më i ri në historinë e Ligës së Kampionëve kur debutoi kundër Sporting Lisbon.
