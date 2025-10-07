Berisha: Rama po shfrytëzon vrasjen e një gjykatësi për të kaluar “kodin e narkodiktaturës”

Tiranë, 7 Tetor 2025
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar ashpër ndaj qëndrimeve të qeverisë pas vrasjes së gjyqtarit Skerdilajd Konomi brenda ambienteve të Gjykatës së Apelit në Tiranë, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama se po përdor tragjedinë për të avancuar ndryshime në Kodin Penal që ai i konsideron si përpjekje për kontroll politik të sistemit të drejtësisë.
Në një deklaratë publike, Berisha tha se ngjarja është pasojë e mungesës së përgjegjësisë institucionale dhe e dështimit për të garantuar siguri në ambientet gjyqësore.
“Po të kishte minimumin e përgjegjësisë, kjo ngjarje nuk do të ndodhte kurrë në sallën e Apelit. Por pikërisht sepse nuk ka asnjë lloj përgjegjësie dhe askush nuk mban përgjegjësi, Ramaduro thotë se fajin e ka Kodi Penal,” u shpreh Berisha, duke shtuar se qeveria po e zhvendos qëllimisht debatin publik nga përgjegjësia institucionale te mungesat në legjislacion.
Sipas tij, ndryshimet e propozuara në Kodin Penal nuk kanë lidhje me sigurinë reale, por janë pjesë e një strategjie politike për të “maskuar falimentimin e sistemit të drejtësisë” dhe për të ndërtuar një kontroll më të fortë mbi institucionet e drejtësisë.
Ai kritikoi ashpër gjendjen aktuale të sistemit gjyqësor, duke theksuar se qytetarët presin deri në 15 vjet për shqyrtimin e dosjeve në Apel dhe se drejtësia e vonuar është, në vetvete, mohim i drejtësisë. “Çdo jurist e di që një vendim pas 15 vitesh nuk ka më asnjë vlerë,” tha ai.
Berisha deklaroi se problemi nuk qëndron te Kodi Penal ekzistues, i cili, sipas tij, lejon dënime të rënda, përfshirë burgimin e përjetshëm, por te mungesa e zbatimit të ligjit, sigurisë në ambientet e gjykatave dhe vullnetit politik për të trajtuar shkaqet reale të pasigurisë.
Ai gjithashtu përmendi lirimet e disa të dënuarve të përjetshëm gjatë viteve të fundit si dëshmi të standardeve të dyfishta dhe të mungesës së koherencës në zbatimin e ligjit.
Në përmbyllje, Berisha e cilësoi përpjekjen për të ndryshuar Kodin Penal pas vrasjes së gjykatësit si “shfrytëzim politik të një tragjedie” dhe si “vrasje të dytë simbolike të viktimës”.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd