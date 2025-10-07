Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Vrau gjyqtarin Kalaja, zbardhet dëshmia e Elvis Shkambit: Nuk e kisha menduar më parë vrasjen!
Transmetuar më 07-10-2025, 10:40

Mediat kanë zbardhur dëshminë e autorit të vrasjes së gjyqtarit Astrit Kalaja.

Elvis Shkambi mësohet se ka deklaruar se i kishte ardhur në majë të hundës me gjyqet.

Ai pretendon se nuk e kishte menduar më parë vrasjen, por kur gjyqtari dha vendimin në favor të palës tjetër, iu mbush mendja për ta vrarë.

“Më kishte ardhur në majë të hundës me gjyqet. Dëgjova që mori vendimin në favor të palës tjetër. Unë nuk e kam menduar përpara vrasjen, por aty mu mbush mendja për ta vrarë kur dha vendim kundër nesh”, ka dëshmuar ai.

